Trabzon'da fındık hırsızları tutuklandı

Araklı ilçesi Erenler mahallesinde Salih Karadeniz’in evinde bulunan 200 kg. fındığın çalınması olayı ile ilgili olarak tespit edilen şüpheliler O.P, (20) İ.P (18), F.A. (20) ve B.P. (19) isimli şahıslar gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden B.P isimli şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, 3 şüpheli ise tutuklanarak Trabzon Cezaevi’ne konuldu.