Trabzon'da fındık bahçesinden yuvarlanan kadın hayatını kaybetti
Trabzon'un Arsin ilçesinde fındık bahçesinden yuvarlanan kadın hayatını kaybetti.
Trabzon'un Arsin ilçesinde fındık bahçesinden yuvarlanan kadın hayatını kaybetti.
Yolüstü Mahallesi Karaırmak mevkisindeki fındık bahçesinde çalışan 56 yaşındaki F.E, dengesini kaybederek yol kenarına yuvarlandı.
Çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber rdi.v
Yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen F.E'nin cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.