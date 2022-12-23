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Aktüel Trabzon'da fındık bahçesinden yuvarlanan kadın hayatını kaybetti
Aktüel

Trabzon'da fındık bahçesinden yuvarlanan kadın hayatını kaybetti

Trabzon'un Arsin ilçesinde fındık bahçesinden yuvarlanan kadın hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 19:56:00 -
Trabzon'da fındık bahçesinden yuvarlanan kadın hayatını kaybetti

Trabzon'un Arsin ilçesinde fındık bahçesinden yuvarlanan kadın hayatını kaybetti.

Yolüstü Mahallesi Karaırmak mevkisindeki fındık bahçesinde çalışan 56 yaşındaki F.E, dengesini kaybederek yol kenarına yuvarlandı.

Çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber rdi.v

Yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen F.E'nin cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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