Trabzon'da FETÖ operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, örgütün sözde "eğitim danışmanı" 2 kişi gözaltına alındı.06 Ağustos 2018 Pazartesi 20:24
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sürdürdükleri çalışmalar kapsamında, örgütün Ağrı ili sözde "eğitim danışmanı" Ö.L ile bayanlardan sorumlu "eğitim danışmanı" E.L'nin, Trabzon'da bulundukları bilgisine ulaştı.
Yapılan çalışma sonucunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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