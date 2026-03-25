Trabzon'da Fatih Tekke fırtınası

Teknik direktörlük kariyerine alt liglerde, zorlu şartlar altında başlayan Fatih Tekke, futbolculuk dönemindeki "Sultan" lakabının hakkını bugün kulübede veriyor. Kayseri Erciyesspor, Boluspor, İstanbulspor ve Alanyaspor duraklarında tecrübe kazanan 48 yaşındaki teknik adam, asıl patlamayı çocukluk aşkı Trabzonspor’un başında gerçekleştirdi. Şenol Güneş sonrası devraldığı bayrağı her geçen gün daha yukarı taşıyan Tekke, sadece skorlarla değil, oynattığı dominant futbolla da camianın takdirini topladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, teknik direktörlük kariyerinde adım adım yükselen performansını bordo-mavili takımda zirveye taşıdı. Başarılı teknik direktör en başarılı sezonunu yaşıyor.

Teknik direktörlük kariyerine alt liglerde başlayan Fatih Tekke, Süper Lig'de ilk deneyimini 2014-2015 sezonunda Kayseri Erciyesspor ile yaşadı. Kısa süren bu dönemde istediği sonuçları alamayan 48 yaşındaki teknik adam, ardından 1. Lig'de Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor ve Bursaspor gibi takımlarda 2015 ile 2022 sezonları arasında görev yaparak tecrübe kazandı.

İSTANBULSPOR İLE YENİDEN SÜPER LİG'E DÖNÜŞ

2022-2023 sezonunda İstanbulspor'un başında Süper Lig'e dönen Tekke, 24 maçta 8 galibiyet alarak sınırlı kadroya rağmen takımını ligde tutmayı başardı. Ancak bir sonraki sezonun başında İstanbul temsilcisinde kısa süren ve galibiyet alınamayan bir süreç yaşadı.

ALANYASPOR DÖNEMİ

Aynı sezon Alanyaspor ile yeni bir sayfa açan Tekke, burada 27 karşılaşmada 1.44 puan ortalaması yakalayarak takımını orta sıralara taşıdı. Bir sonraki sezona da Alanyaspor'da başlayan Fatih Tekke, 11 mücadelede 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 0.91 puan ortalamasında kalarak görevinden ayrıldı.

TRABZONSPOR İLE YÜKSELİŞ BAŞLADI

2024-2025 sezonunda Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası Trabzonspor'un başına geçen Tekke, kısa sürede etkisini gösterdi. 11 müsabakada 1.73 puan ortalaması elde eden teknik adam, bordo-mavili ekibi üst sıralara taşıyarak yeni bir dönemin kapısını araladı.

ZİRVE SEZONU VE KARİYER REKORU GELDİ

2025-2026 sezonunda ise Fatih Tekke, teknik direktörlük kariyerinin en başarılı performansına ulaştı. 27 maçta 18 galibiyet elde eden bordo-mavili ekip, 2.22 puan ortalamasıyla ligin zirve yarışında iddialı konuma geldi.

BAŞARININ ARKASINDA AİDİYET HİSSİ

Trabzon doğumlu olan ve futbolculuk döneminde de Trabzonspor formasını giyen Fatih Tekke'nin kulüple kurduğu güçlü bağ, saha sonuçlarına doğrudan yansıdı. Kulübün kültürünü ve taraftar beklentisini iyi bilen teknik adam, takım içi birlikteliği sağlayarak kriz anlarını daha doğru yönetmeyi başardı.

