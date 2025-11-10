  • İSTANBUL
Yerel Trabzon'da facianın eşiğinden dönüldü!
Yerel

Trabzon'da facianın eşiğinden dönüldü!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde belediyeye ait bir kamyonet, el freninin boşalması sonucu yokuş aşağı kayarak 3 araca çarptıktan sonra yaklaşık 20 metrelik duvardan yola düştü.

Kaza, Ortahisar ilçesi İncinur Sokak’taki yol yapım çalışmaları sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asfalt yüklemek için yokuş aşağı park edilen Ortahisar Belediyesi’ne ait kamyonetin freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki 3 araca çarptıktan sonra yaklaşık 20 metre yükseklikten Sezai Uzay Caddesi’ne düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, kamyonet ve çarptığı araçlarda maddi hasar meydana geldi.

