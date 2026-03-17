  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Otobüs firmalarına bayramda ek sefer izni çıktı! Uraloğlu: Otobüs firmalarının turizm araçlarını ek seferlerde kullanmalarına imkân tanıdık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı’nda artması beklenen yolcu yoğunluğuna karşı şehirlerarası otobüs firmalarının turizm araçlarını da seferlerde kullanabileceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili sebebiyle şehirlerarası otobüs taşımacılığına yönelik uygulanacak düzenlemeyi duyurdu. Bayram dönemlerinde yolcu talebinin olağan sefer kapasitesinin çok üzerine çıktığını hatırlatan Uraloğlu, vatandaşların mağdur olmaması için ek sefer imkanının genişletildiğini söyledi. Uraloğlu, Uygulamanın 29 Mart’a kadar devam edeceğini bildirdi.

“BAYRAMDA YOĞUNLUK OLACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ”

Uraloğlu, bayram tatilinde şehirlerarası yolcu taşımacılığında ciddi bir yoğunluk yaşanmasını beklediklerini belirterek, “Bayramda yoğunluk olacağını öngörüyoruz. Mevcut tarifeli seferlerin bu talebi karşılayabilmesi için biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının turizm amaçlı yetkilendirilmiş araçlarını ek seferlerde kullanabilmelerine imkân tanıdık.” dedi.

EK SEFERLER, 29 MART GÜN SONUNA KADAR SÜRDÜRÜLEBİLECEK

Bakan Uraloğlu, “Biletli yolcu taşımacılığı yapan B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar; tarifeli hatlar dışına çıkmama, ücret tarifelerine uyma ve yapılan taşımadaki tüm sorumluluğu üstlenme şartıyla, ayrıca Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS)’ne bildirimde bulunmaları kaydıyla, B2 ve D2 yetki belgesi sahiplerinin 25 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip taşıtlarını da kullanarak ek sefer yapabilecek. Firmalar, bu araçlarla gerçekleştirecekleri ek seferlerini 29 Mart gün sonuna kadar sürdürebilecek” ifadelerini kullandı.

Gündem

Gündem

Aktüel

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23