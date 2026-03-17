“Başörtülüler Arabistan’a gitsin” demişti! Demirel'i savunan Ocaktan bu herzelere sadece gülmüş

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan’ın dünkü yazısında eski cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e ilişkin yaptığı değerlendirmeler tartışma konusu olurken, arşiv görüntüler yeniden gündeme geldi.

DEMİREL’İ SAVUNDU

Ocaktan, söz konusu yazısında Demirel’in geçmişteki bazı siyasi adımlarına atıf yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Mesela 1980 yılında Demirel hükümeti, İsrail’in Kudüs’ü ‘ebedi başkent’ ilan etmesi üzerine Türkiye’nin diplomatik temsil düzeyini en alt seviyeye düşürmüştür. (…) Ayrıca ‘Morison Süleyman’ olarak anılan bu Demirel, çok sayıda Amerikan üssünü de kapatmıştır.”

BAŞÖRTÜSÜ KARŞITLIĞINA GÜLMÜŞ

Ocaktan’ın yazısı kamuoyunda büyük tepkiye neden olurken, Demirel’in, “Başörtülüler Arabistan’a gitsin” sözlerini sarf ettiği televizyon programına ait arşiv görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, söz konusu programda Demirel’in bu ifadeleri kullanmasının ardından stüdyoda bulunan Mehmet Ocaktan’ın da güldüğü görüldü.

Böylece Ocaktan’ın, Demirel’i savunduğu yazısıyla birlikte, geçmişte aynı sözlerin sarf edildiği programdaki tavrı da yeniden gündem oldu.