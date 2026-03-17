Artık mutfak için risk olmayacak: Demlikleri parlatmanın 1 numaralı yöntemi! Multivitamin desteği... Yaşlanmayı yavaşlatan o madde! Yaşam süresi uzuyor
Multivitamin desteği... Yaşlanmayı yavaşlatan o madde! Yaşam süresi uzuyor
Multivitamin desteği... Yaşlanmayı yavaşlatan o madde! Yaşam süresi uzuyor

ABD'de yapılan araştırma öyle bir sonuç ortaya çıkardı ki...

ABD'de yapılan araştırma, günlük multivitamin kullanımının yaşlanma belirtilerini yavaşlatabileceğini gösterdi. Etki, özellikle biyolojik yaşı kronolojik yaşından yüksek olanlarda belirgin.

Günde bir multivitamin biyolojik yaşlanmayı yavaşlatabilir

Boston merkezli Mass General Brigham ve Harvard Üniversitesi araştırmacıları, ortalama yaşı 70 olan 958 sağlıklı yetişkinin kan örneklerini inceledi. Katılımcılardan alınan örnekler çalışmanın başında, 12. ayda ve 24. ayda analiz edildi.

Araştırmada, DNA metilasyonu olarak bilinen ve yaşlanmayla ilişkili moleküler değişimleri ölçen 5 biyolojik gösterge kullanıldı.

Analizler, günlük multivitamin kullanımının 5 biyolojik göstergeden ikisinde yaşlanmayı anlamlı şekilde yavaşlattığını ortaya koydu.

2 yıl boyunca multivitamin kullanan yaşlı yetişkinlerde biyolojik yaşlanma, takviye almayanlara kıyasla ortalama 4 ay daha yavaş ilerledi.

Biyolojik yaşı kronolojik yaşından yüksek olan kişilerde etkinin daha belirgin olduğu belirtilirken, araştırmada söz konusu biyolojik göstergelerin ölüm riskiyle ilişkili olduğu vurgulandı. Araştırmanın ortak yazarlarından Howard Sesso, amaçlarının yalnızca yaşam süresini uzatmak değil, aynı zamanda daha sağlıklı bir yaşam sağlamak olduğunu ifade etti.

Çalışmanın sonuçları "Nature Medicine" dergisinde yayımlandı.

