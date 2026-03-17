İddianame kabul edildi: Ahlaksız Tanju'ya bu kez şantaj davası

“İcbar suretiyle irtikap” suçundan tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Boluspor Başkanı Erdal Bayrak ve CHP’li Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin’in de aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında ‘şantaj’ suçundan dava açıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen 13 sayfalık iddianamede, Tanju Özcan hakkında Bolu Belediyesi çalışanı mağdur Öznur Çağalı’ya yönelik “şantaj” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, 5 bin gün adli para cezası ve bazı haklardan yoksun bırakılması talep edildi.

İddianamede, sanıklar Boluspor Başkanı Erdal Bayrak, şoförü tutuklu Mehmet Eren A. ve CHP’li Bolu Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem S. hakkında ise Özcan’a yönelik “iştirak halinde şantaj” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin gün adli para cezası istendi.

Ayrıca Mehmet Eren A. hakkında mağdur Öznur Çağalı’ya yönelik “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 2 yıldan 7 yıla, “kadına karşı tehdit” suçundan ise 9 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

20 MİLYON LİRA VE SIFIR OTOMOBİL

İddianamede, 16 Şubat’ta Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Tanju Özcan’ın, Mehmet Eren A.’nın kendisini WhatsApp üzerinden arayarak elinde kendisi ile eski kız arkadaşı Öznur Çağalı’ya ait mesaj ve ses kayıtları olduğunu öne sürüp 20 milyon lira, otomobil ve oto yıkama yeri talep ettiğini belirterek şikayetçi olduğu ifade edildi.

İddianamede, Öznur Çağalı’nın yaklaşık 2,5 yıl önce Bolu Belediyesi’nde çalışmaya başladığı ve Tanju Özcan’ın zaman zaman kendisinden hoşlandığını söylediği, ancak kendisinin karşılık vermediği yönündeki ifadesine yer verildi. Öznur Çağalı’nın ifadesinde, belediye çağrı merkezine yapılan bir ihbarın ardından Özcan’ın kendisine “Bu ses kaydını Eren duysa ne olur? Ben seni koruyacağım, benimle görüşeceksin, senden hoşlanıyorum” dediğini ve bu nedenle görüşmeyi kabul ettiğini söylediği aktarıldı.

ÖZCAN İDDİALARI REDDETTİ

İddianamede Tanju Özcan’ın ise herhangi bir gönül ilişkisi bulunmadığını, yalnızca Mehmet Eren A.’nın tehditlerine ilişkin anlatımları nedeniyle birkaç kez görüştüklerini belirttiği ifade edildi.

Özcan’ın, Mehmet Eren A., Erdal Bayrak, Hüseyin Ekrem Serin ve diğer şüphelilerden şikayetçi olduğunu beyan ettiği de kaydedildi.