  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İlber Ortaylı'nın cenazesinde ağlarken görülmüştü: Fatih Altaylı beyin ameliyatına alındı İran füze ve İHA yağdırdı! ABD beklemediği yerden vuruldu Trump'tan yeni Venezuela paylaşımı! 51. eyalet mi oluyor? Tutuklanan belediye başkanı buna cevap verememişti: '100 bin lira maaş ile nasıl bu kadar lüks yaşayabilir?' İstanbul Boğazı kapatıldı! Petrol son sürat yükseliyor! Tarihi rekor Mehmet Şimşek 'savaş uzarsa' diyerek açıkladı! 5 tank imha edildi! Pakistan'dan Afganistan'da katliam! Hastaneyi bombaladı, yüzlerce sivil Afgan öldü! Hesabı nasıl verilecek? Mescid-i Aksa İslam Tarihinde ilk kez Kadir Gecesi’nde kapalı kaldı!
Dünya

Kutsalı olmayan siyonistten Yusuf Makamı'nda sapkın ayin

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsrailli, sabah saatlerinde Yusuf Makamı'na baskın düzenleyerek provokatif şekilde Talmudik ayinler gerçekleştirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Yaka'nın Nablus kentinde bulunan Yusuf Makamı'na baskın düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsrailli, sabah saatlerinde Yusuf Makamı'na baskın düzenleyerek provokatif şekilde Talmudik ayinler gerçekleştirdi.

Baskın sırasında İsrail güçlerinin de çok sayıda askeri araçla bölgeye girdiği ve baskının sürdüğü aktarıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dini ritüeller gerçekleştirmek için İsrail ordusunun korumasında sık sık "Yusuf Makamı" olarak bilinen bölgeye baskınlar düzenliyor.

Yahudiler, işgal altındaki Batı Yaka'da Filistin yönetiminin kontrolündeki Nablus kentinde yer alan Yusuf Makamı'nda Hazreti Yusuf'un kabrinin bulunduğuna inanıyor.

Ancak birçok arkeolog, söz konusu kabrin birkaç asırlık geçmişi bulunduğunu ve Yusuf ed-Duveykat isimli bir Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23