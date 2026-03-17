Seküler yobazlar İslam’ı hatırlatan her şeye karşı! “İstiklal Marşı”mızın Arapça okunması battı

Göbekten bağlı oldukları Batı’ya karşı hayranlıklarını gizlemeyen, İngilizce konuşmayı marifet sanan seküler yobazların “Arapça’ düşmanlığı sınır tanımıyor. Suriye’de Baas rejimine karşı ölüm kalım mücadelesi veren Türkmenlere “Arapça Nutuk” gönderdikleri halde ele geçirdikleri belediyelerde Arapça tabelalara geçit vermeyen CHP ve kiralık medyası şimdi de İstiklal Marşı’nın Arapça olarak okutulmasını rejim krizi haline getirmeye çalışıyor. Geçmişte İskenderun Sınav Koleji’nde, Ünye’de ve Özel Rekor okullarında ve benzer pek çok programda İstiklal Marşı’nın İngilizce okunmasını görmezden gelen malum zihniyet, “12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı” kapsamında Karaman’da bulunan Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu’nun düzenlediği bir etkinlikte, öğrenciler tarafından İstiklal Marşı’nın Arapça olarak okutulması üzerine adeta ortalığı ayağa kaldırdılar. Aralarında çakma ülkücü ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın da olduğu bazı CHP’liler “Arapça İstiklal Marşı nereden çıktı” şeklindeki çıkışlarla ortamı germeye çalıştılar.

BİRLEŞMEK GEREKİR

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Eğitimci Yazar Zekeriya Efiloğlu ise şunları söyledi: Tartışmaları hayretle izliyoruz. Oysa meseleye biraz daha sakin, tarihî ve kültürel bir perspektiften bakıldığında ortada büyütülecek bir kriz olmadığı açıkça görülecektir. Her şeyden önce İstiklal Marşı yalnızca bir şiir değil, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık ruhunun ifadesidir. Bu marşın şairi olan Mehmet Akif Ersoy da hem İslam medeniyetini hem de bu milletin ruh kökünü çok iyi bilen bir mütefekkirdi. Akif’in düşünce dünyasında İslam, milletin ahlaki ve manevi temelidir. Kur’an-ı Kerim’de Allah Teâlâ insanlara şu gerçeği hatırlatır: ‘Ey insanlar! Şüphesiz biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık’ ayeti bize dillerin ve kültürlerin bir zenginlik olduğunu gösterir. Yani bir metnin farklı dillerde okunması, o metnin değerini azaltmaz; aksine daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlar. Peygamber Efendimiz’in hayatına baktığımızda da farklı dillerle iletişimin teşvik edildiğini görürüz. Bu nedenle İstiklal Marşı’nın Arapça okunması üzerinden kriz üretmek yerine şu soruyu sormak daha anlamlıdır: Bir milletin bağımsızlık marşı farklı dillere çevrilip okunursa bundan neden rahatsız olunmalıdır? Eğer gerçekten evrensel bir değer taşıdığına inanıyorsak, keşke İstiklal Marşı yalnızca Arapça değil İngilizce, Fransızca, Almanca ve dünyanın pek çok dilinde okunabilse. Böylece Mehmet Akif’in bağımsızlık mesajı tüm insanlığa ulaşmış olur. Dil üzerinden ayrışmak yerine ortak değerler etrafında birleşmek gerekir. İstiklal Marşı bu milletin ortak değeridir. Onu hangi dilde dinlersek dinleyelim, içinde taşıdığı bağımsızlık ve iman ruhu değişmeyecektir. Yapılması gereken şey Akif’in bize bıraktığı ahlak, iman ve bağımsızlık mirasını anlamaktır.”

CHP DİN DÜŞMANI

Seküler yobaz kafanın Batı’nın uşağı olarak İslam’ı hatırlatan her şeye karşı olduğunu vurgulayan Hodri Meydan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hasret Yıldırım ise, şunları dile getirdi: “CHP zihniyetinin değişmeyen husûsiyeti din düşmanlığıdır. Şeflerinde şekillenmiş Allah ile harp, yegâne varlık sebepleridir. Dün neyseler, bugün de odurlar. Onlar için İslâmî kıymetleri yansıtan her ne varsa, kinlerini kusmaktan zevk alırlar. Batı putlarıdır, onunla kaynaşırlar ve lisânları gâvurcadır. Bu cihetten baktığımda, yaşanılan hâdiseye; ‘Bravo, gâvurluğunuzdan tâviz vermeden, kendinize yakışanı yapmışsınız. Hâlbûki şeytanlar Ramazan-ı Şerif’te bağlanıyor. Sizin gibi iki bacaklıları da vekil bırakıyor. Hiç teferruâta girmeden, İstiklâl Marşı’ndan Arapça kelimeleri çıkarsak geriye sıfır kalıyor, Sizi gidi Allah düşmanları sizi. Cehennema Zümerâ.!’ diye haykırmayı arzuladım.”