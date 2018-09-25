THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Trabzon'da emekli albay, eşini ve 2 çocuğunu vurdu

Trabzon'da psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen emekli albay Oktay H. (62), silahla eşi ve 2 çocuğunu yaraladı.

25 Eylül 2018 Salı 15:52
Trabzon'da emekli albay, eşini ve 2 çocuğunu vurdu

Trabzon merkezdeki İnönü Mahallesi, İlkadım Sokak'taki Adel Apartmanı'nın 7'nci katında yaşanan olay iddialara göre şöyle meydana geldi. İddiaya göre saat 14.00 sıralarında psikolojik sorunları bulunan emekli albay Oktay H., eşi Ayşe H. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Oktay H. tabancayla ateş ettiği eşi ile 2 çocuğunu yaraladı.

ANNE VE İKİ ÇOCUĞU TEDAVİ ALTINA ALINDI

DHA'nın haberine göre Ayşe H.'nin çığlık sesleri üzerine eve elen komşuları baba ile çocuklarını boğuşurken buldu. Komşuların araya girmesiyle tabancası alınarak etkisiz hale getirilen Oktay H., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayda yaralan anne ve 2 çocuğu da ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 15:52
  1. Trabzon
  2. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Taktik tahtayı kıran Zeljko Obradovic'ten soruya tepki
    1. Taktik tahtayı kıran Zeljko..
    2. İngiliz milyoner ve eşini öldürüp..
    3. İran dünyaya açıkladı: Sınır ötesi..
    4. Borcunu ödemeye gitti, 45 bin lirasını..
    5. Bursaspor'da sakatlık kabusu! Tam 90..
    6. 'AK Parti'nin görüşü çok önemli'
    7. BUDO'dan sefer iptalleri açıklaması
    8. 'Mülteci sorunu, AB'yi dağılma..
    9. Adil kullanım kotası ne zaman kalkacak?
    10. Bursa'da FETÖ operasyonu! Emniyet..
    11. Chelsea için öyle bir rakam talep..
    12. Altının kilogram fiyatında düşüş
    13. Emniyette FETÖ operasyonu: 26 kişi..
    14. Dalgalar 5 metreye ulaştı! Balıkçılar..
    15. Donald Trump'tan ilginç 'Ruhani'..
    16. Baharatlı tavuk ciğeri kızartması..
    17. AK Parti'den MHP'nin af teklifine..
    18. Fırtına Marmara'yı vurdu! Seferler..
    19. Yavru köpek yangından son anda..
    20. MHP'den ittifak açıklaması: AK..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?

    Günün Karikatürü

    25 Eylül 2018
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!