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Trabzon’da dün gece bu esrarengiz ışığı görenler cep telefonlarına sarıldı

Trabzon’da dün gece gökyüzünde ortaya çıkan turuncu renkli ışık merak uyandırdı.

26 Şubat 2019 Salı 09:12
Trabzon’da dün gece bu esrarengiz ışığı görenler cep telefonlarına sarıldı

Trabzon’da dün gece gökyüzünde ortaya çıkan turuncu renkli ışık merak uyandırdı.


Şehir merkezinin batı kesimlerinde Beşirli ve Akçaabat ilçesi tarafında gökyüzünde beliren ve uzun süre etkisini sürdüren turuncu renkli ışığı görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Gökyüzündeki ışık oyununun şehrin ışıklarının sis tabakasına yansıması olarak değerlendirilirken, o anlar çok sayıda kişi tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 09:12
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