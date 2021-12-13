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Gündem Trabzon'da dolandırıcılık operasyonu! Emniyet müdürü gözaltına alındı
Gündem

Trabzon'da dolandırıcılık operasyonu! Emniyet müdürü gözaltına alındı

Bir şirket üzerinden kar payı verme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda, 2. sınıf emniyet müdürü K.A. gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 17:24:00 -
Trabzon'da dolandırıcılık operasyonu! Emniyet müdürü gözaltına alındı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca "saadet zinciri" yapısıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişilere yönelik yürütülen soruşturmada, 2. sınıf emniyet müdürü K.A. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Eski Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı olduğu belirtilen K.A, Ankara'da gözaltına alındıktan sonra Trabzon'a gönderildi.

Operasyonda 18 kişi yakalanmıştı

Başak Ş'nin birçok ilde şirketine bağlı şubeler kurarak, kar payı vermek maksadıyla oluşturulan "saadet zinciri" yapılanmasıyla insanları dolandırdığının tespit edilmesi üzerine Trabzon merkezli 12 ilde 22 Ekim'de düzenlenen operasyonda 18 kişi yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Başak Ş. ve babası Zekai Ş. tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Başak Ş'nin, Trabzon'da bir banka şubesinde çalıştığı dönemde müşterilerin hesaplarından zimmetine para geçirdiği için işten atıldıktan sonra babası Zekai Ş. ile "saadet zinciri" yapısıyla işleyen şirketi kurduğu, zanlıların, kurdukları şirketlerle kar payı verme vaadiyle oluşturdukları "saadet zinciri" yapısıyla çok sayıda kişiyi dolandırıp yaklaşık 450 milyon lira aldıkları belirtilmişti.

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