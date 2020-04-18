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Aktüel

Trabzon’da balık fabrikasının soğuk hava deposunda yangın

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde bulunan bir balık fabrikasının soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

2020-04-18 20:39:45 -
Trabzon’da balık fabrikasının soğuk hava deposunda yangın

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde bulunan bir balık fabrikasının soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.


Alınan bilgiye göre, Çarşıbaşı ilçesinde özel bir şirkete ait balık fabrikasının soğuk hava deposunda bugün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyürken, gökyüzünü duman kütlesi kapladı. Yangına ilk olarak fabrika çalışanları ile Çarşıbaşı Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri müdahale ederken, bölgeye çevre ilçelerden ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yaklaşık 1,5 saattir süren yangın kontrol altına alınamazken, yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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