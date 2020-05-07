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Aktüel

Trabzon’da araç uçuruma yuvarlandı : 1 ölü

Trabzon’un Çaykara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 18:11:32 -
Trabzon’da araç uçuruma yuvarlandı : 1 ölü

Trabzon’un Çaykara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Çaykara ilçesi Çambaşı mahallesinde meydana geldi. İlçeye inmekte olan Murat Çolak (40) yönetimindeki 34 PB 3276 Plakalı otomobilin Mezarlıklar Mevkii’nde direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 45 metrelik uçuruma yuvarlanarak alt yolda durdu. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içinde sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonucu dışarı çıkardı. Yapılan kontrolde sürücü Murat Çolak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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