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Aktüel Trabzon'da anneleri ölen 4 köpek yavrusu koruma altına alındı
Aktüel

Trabzon'da anneleri ölen 4 köpek yavrusu koruma altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-05 12:56:31 -
Trabzon'da anneleri ölen 4 köpek yavrusu koruma altına alındı

TRABZON (AA) - Trabzon'da anneleri kazada ölen 4 köpek yavrusu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde koruma altına alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yomra ilçesine bağlı Kömürcü Mahallesi'nde anneleri trafik kazasında ölen 4 köpek yavrusunun yol kenarında yardıma ve bakıma muhtaç olduğu bilgisi üzerine belediye ekipleri harekete geçti.

Ekipler tarafından alınan köpekler, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilerek koruma altına alındı.

Yavrular, veteriner hekimin yaptığı kontrollerin ardından, Ortahisar ilçesinde yavruları ölen, bakım ve aşıları yapılmak üzere merkeze getirilen başka bir köpek tarafından emzirildi.

Büyükşehir Belediyesinin sahipsiz hayvanlara en iyi imkanı sunmak ve onları yalnız bırakmamak adına yoğun gayret gösterdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Annesiz kalan yavrular ve yavrularını kaybetmiş köpeklerimizi bir araya getirdiğimiz süt anne uygulamamızla daha çok yavrumuzun hayatını kurtarmak istiyoruz. Bu nedenle hayvansever derneklerimiz ve vatandaşlarımızın yardıma ve bakıma muhtaç yavrular ve yavrularını kaybetmiş anne köpeklerle karşılaşmaları halinde Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığımıza haber vermelerini istirham ediyoruz."

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