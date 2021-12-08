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Yerel Trabzon'da 4 noktada orman yangını
Yerel

Trabzon'da 4 noktada orman yangını

Trabzon'un Sürmene ilçesi Dirlik mahallesinde bugün mahalle sakinlerinin bahçe temizliği sırasında yaktıkların ateşlerin ormanlık alana sıçraması sonucu orman yangını çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 15:48:00 - 2021-12-08 15:53:27
Trabzon'da 4 noktada orman yangını

4 noktada çıkan orman yangını rüzgar ve yangın çıkan alanlara yol olmaması nedeniyle kontrol altına alınamazken, İtfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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Alınan bilgiye göre, ilçenin Dirlik mahallesinde bugün güneşli havayı fırsat bilen yöre halkı bahçe temizliği için bahçelerine girerken, bahçe temizliği sırasında toplanan çalılar da ateşe verildi. Rüzgarın etkisi ile alevler ormanlık alana sıçrarken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgar ve yangın çıkan alanlara yol olmaması söndürme çalışmalarını güçleştirirken, yangında çok sayıda çay ve fındık bahçesi de zarar gördü. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışılıyor.

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