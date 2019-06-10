Trabzon'da 2019 CEV Avrupa Altın Lig maçı heyecanı - A Milli Erkek Voleybol Takımı, namağlup lider durumda bulunduğu CEV Avrupa Altın Lig'deki beşinci maçında Belçika'yı, 12 Haziran Çarşamba günü Trabzon'da ağırlayacak- Karşılaşmanın biletlerinin ücretsiz olacağı duyuruldu



TRABZON (AA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı, namağlup lider durumda bulunduğu 2019 CEV Avrupa Altın Lig A Grubu'ndaki beşinci maçında Belçika'yı, 12 Haziran Çarşamba günü Trabzon'da konuk edecek. Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, karşılaşmanın biletlerinin ücretsiz olacağını belirtti. Türkiye'nin, milli maçta tüm dünyaya gücünü bir kez daha göstereceğini vurgulayan Öztürk, "Trabzon halkının da Türk bayrakları ile salonu doldurarak milli takımımızı coşkuyla destekleyeceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı. Öte yandan, karşılaşma öncesi seyirciler arasında çekiliş yapılacağı belirtildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, kura ile belirlenecek 3 kişiye milli takım forması, oyun konsolu ve cep telefonu hediye edeceği duyuruldu. Türkiye-Belçika maçı, Beşirli Spor Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 16.30'da başlayacak.



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