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Gündem Trabzon’a küfreden terbiyesiz CHP’li için istenen ceza belli oldu
Gündem

Trabzon’a küfreden terbiyesiz CHP’li için istenen ceza belli oldu

Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi öncesinde sosyal medyadan küfürlü paylaşımda bulunan ve partisinden istifa eden CHP Isparta eski İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç hakkında hazırlanan iddianamede, sanık için 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 13:15:00 -
Trabzon’a küfreden terbiyesiz CHP’li için istenen ceza belli oldu

CHP Isparta eski İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, 25 Ekim’de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesinde Trabzon hakkında sosyal medya hesabından, “Yıkılsın Trabzon enkazını göreyim, sana şehir diyenin...” şeklinde skandal bir paylaşımda bulundu.

Bu paylaşım sonrasında Kılınç hakkında Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak, iddianame hazırlandı.

6 aydan 1 yıla kadar hapis istemi

Kılınç hakkında hazırlanan iddianame, Isparta Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Hazırlanan iddianamede Kılınç'ın "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenirken, sanığın kamu haklarından da yoksun bırakılması talep edildi.

Özür dilemişti

İddianamede İlayda Kılınç’ın ifadesine de verildi. Kılınç ifadesinde küfür içerikli paylaşımı maç öncesinde anlık duygusal bir durum içerisinde bireysel olarak yaptığını söyledi. Kılınç, paylaşım sonrası pişman olduğunu ve yaptığı paylaşımı sosyal medyadan kaldırarak, bir video ile özür dilediğini ifade etti.

Kamu davası açıldı

Kılınç hakkında hazırlanan iddianamede yapılan küfürlü paylaşımın Trabzon iline yönelik hakaretler içerdiği ve bu yüzden kamu davası açılması gerekliliği oluştuğu belirtildi. Bu kapsamda kamu davası açıldığı ifade edildi.

İstifa etmişti

Öte yandan İlayda Kılınç, CHP il yönetimi tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiş ancak disiplin toplantısı öncesinde partisinden istifa etmişti.

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