Trabzon'a hafif raylı sistem geliyor! Bakan Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkent Trabzon Dernekler Federasyonu koordinasyonunda gerçekleştirilen Trabzon Tanıtım Günleri Etkinliklerine katıldı.

Bakan Uraloğlu, etkinlikte yaptığı konuşmasında, Trabzon’un ulaştırma altyapısına 147 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını açıkladı.

Uraloğlu, Trabzon’un Türkiye’nin en yaşanabilir kentler listesinde 10'uncu sırada olduğunu söyledi.

"Trabzonumuza 31,9 kilometre uzunluğunda kent içi raylı sistemi kazandıracağız"

2023 yılında yaklaşık 1 milyar 58 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek Doğu Karadeniz illeri arasında en fazla ihracat yapan şehrin Trabzon olduğunu belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:

''Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hem Türkiye’ye hem de Trabzon’a vefa borcumuzu ödemeye gayret ediyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Trabzon Hafif Raylı Sistemi’ni hayata geçirecek protokolü imzaladık. Trabzonumuza 31,9 kilometre uzunluğunda kent içi raylı sistemi kazandıracağız.''

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"Bize her yer Trabzon"

Burada yaptığı konuşmasında Trabzonlu hemşerileriyle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Uraloğlu,

Şöyle bir etrafa bakınca gerçekten de ‘bize her yer Trabzon’ diyorum. Trabzonlular olarak adeta cennetten bir köşe olan Trabzon’umuzla gurur duyarız. Çünkü Trabzon’umuzun her yeri bir başka güzel; Haldizen, Karester, Şolma, Mavura, Kadırga, Sisdağı, Hıdırnebi, Beypınarı, Sultanmurat gibi başı dumanlı yaylaları, Uzungöl, Aygır Gölü, Balıklı Göl, Altındere Vadisi Milli Parkı, Kayabaşı Tabiat Parkı, Çalköy Mağarası, Sera Gölü ve Değirmendere gibi eşsiz doğa harikalarıyla Allahu Teala özene bezene yaratmış.

Birçok vatandaşımızın, hatta başka ülkelerin resimlerde, televizyonlarda, mecmualarda gıptayla gördüğü manzaraları biz doyasıya yaşadık, yaşıyoruz hamdolsun. Ecdadımız tüm bu nimetleri inanç, ahlak ve maneviyat mayasıyla yoğurmuş, nevi şahsına münhasır bir kimliği günümüze kadar ulaştırmış, ne kadar şükretsek azdır.

“Türkiye’nin dört bir yanına kök saldık”

Trabzon Tanıtım Günleri gibi etkinliklerin sıla hasretinde kavrulan yüreklerin avunduğu güzide organizasyonlar olduğunu belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:

Bizler Trabzonlular olarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu her alanda iş için aş için Türkiye’nin dört bir yanına kök saldık. İşçi olduk, doktor olduk, memur olduk, asker olduk, esnaf olduk, sanayici olduk, iş insanı olduk, siyasetçi olduk. Ama her gittiğimiz yerde kurduğumuz hemşeri ve yardımlaşma cemiyetleri ile kültürümüzü yaşattık, Trabzon’u, Trabzonluluk kimliğimizi tanıttık. Tarihimizi, kültürümüzü, şehrimizin eşsiz doğa güzelliklerini ve ürettiklerini tanıtmak için çok iyi fırsatlardır. Ancak en önemli özelliklerinden biri ise insanın doğduğu yer ile doyduğu yer arasında bir kardeşlik köprüsü kurmasıdır.

“Aslolan kaynaşmak, kucaklaşmak”

Trabzon’un ahenk içeresinde yaşayan binlerce yıllık bir kültür mozaiği, Kardeşlik şehri, Kültür turizm ve ticaret şehri olduğunun altını çizen Uraloğlu, şöyle konuştu:

Böyle olduğu için de Trabzon’umuzun güzelliklerini, zenginliklerini, bolluk ve bereketini tanıtmak, tattırmak ve göstermek için böyle günler düzenliyoruz. Ama elbette burada aslolan ticaret değil, aslolan kaynaşmak, kucaklaşmak, hasret gidermek, şehirleri, kültürleri tanıtmak, bolluk ve berekete ortak olmaktır. Bugün burada bir nebze de olsa muhteşem memleket havasını solumuş oluyoruz. Bu ve benzer etkinlikleri sıklaştırmak, yurdumuzun dört bir yanında da gerçekleştirmek gerekiyor. Çünkü Trabzon bunu hak ediyor. Elbette meseleye sadece hemşeri gözüyle bakmamak gerekir. Trabzon Tanıtım Günleri ile 85 milyon vatandaşımıza Trabzon’umuzu tanıtıyoruz. Trabzon’umuzun zenginliğini, kültürünü, insanını ne kadar iyi tanıtırsak, şehrimizin geleceğine o denli büyük yatırım yapmış oluruz.

“Trabzon, Doğu Karadeniz'in en fazla ihracat yapan şehri"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hem Türkiye’ye hem de Trabzon’a vefa borcunu, gönül borcunu ve hizmet borcunu en iyi şekilde ödemek için gayret ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, şubilgileri verdi:

Bugün Trabzon, eski Trabzon değil. Trabzon’umuz Türkiye’nin en yaşanabilir kentler listesinde 10. sırada. 2023 yılında yaklaşık 1 milyar 58 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek Doğu Karadeniz illeri arasında en fazla ihracat yapan şehir oldu.

Uraloğlu Trabzon'a 31,9 kilometre uzunluğunda kent içi raylı sistemi kazandırılmasıyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

Sizlerle bir müjde daha paylaşmak istiyorum. Dün, Trabzon Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile bir araya gelerek Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi’ni hayata geçirecek protokolü de imzaladık. Biz bir söz verdik mi yaparız. Trabzon’umuza; Akçaabat’tan Yomra Merkeze ulaşan; Şehir Hastanesi, Akyazı Stadyumu, Meydan, Üniversite, Otogar ve Havalimanı gibi bir çok önemli durağı içeren 31,9 kilometre uzunluğunda 56 istasyon içeren kent içi raylı sistemi kazandıracağız. Trabzon Havalimanımızın genişletme çalışmalarına da başladık. Bu çalışmalar elbette kısa vadeli çözümdür. Yeni Havalimanı projesini de yatırım programına aldık. 3.240 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pist inşa ederek geniş gövdeli uçakların da inebileceği bir havalimanına kavuşacağız. 70 bin metrekarelik terminal binasında yılda 15 milyon yolcuyu ağırlayabileceğiz. Tamamlandığında Trabzon’a uzun yıllar hizmet edecek çok kıymetli bir eser olacak.