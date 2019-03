Trabzon yerel seçim sonuçları 2019 Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranları Trabzon ilçe seçim sonuçları

31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları son dakika. 2019 yerel seçimlerinde Trabzon Büyükşehir belediye başkanı olmak için nefesler tutuldu. AK Parti Trabzon Büyükşehir belediye başkan adayı Murat Zorluoğlu (Cumhur İttifakı), İYİ Parti Trabzon Büyükşehir belediye başkan adayı Atakan Aksoy (Millet İttifakı) Trabzon’u beş yıllığına yönetmek için milletin karşısına çıktı. Tercihini sandığa yansıtan Trabzonlu seçmen 2019 yerel seçiminde kimi tercih etti? Trabzon yerel seçim sonuçları 2019, Trabzon seçim sonuçları 2019 YSK, Trabzon belediyesi il genel meclis üyesi seçim sonuçları merak ediliyor. İşte trabzon büyükşehir belediyesi seçim sonuçları 2019 ile Trabzon ilçeleri seçim sonuçları 2019.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için seçmenler sandık başında. 57 milyon seçmen yarın 194 bin 390 sandıkta tercihini ortaya koyacak. AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı.

2019 Trabzon seçim sonuçları. 2019 yerel seçimleri yani Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan ve yerel yönetimlerin belirlendiği bir seçimdir. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 yerel seçimlerine girecek partileri belirledi. Buna göre yerel seçim 2019'a 12 parti girmekte.

31 Mart yerel seçimlerinde hayati öneme sahip Karadeniz Bölgesi'nin illerinden biri de Trabzon. Cumhur İttifakı (AK Parti-MHP ve Millet İttifakı'nın (CHP-İYİ Parti-HDP) yarışacağı illerden Trabzon'da AK Parti adayı Murat Zorluoğlu mu yoksa İYİ Parti adayı Atakan Aksoy mu önde?

Trabzon seçim sonuçları, 24 Hziran'da AK Parti'nin rahat kazandığı illerden birisi olmasına rağmen sürpriz ile sonuçlanabilir mi? Trabzon'da 31 Mart seçimleri için Millet İttifakı'nın iddialı olması bu soruyu gündeme getiriyor. 2019 Trabzon seçim sonuçları, 31 Mart Trabzon yerel seçimlerinde hangi parti önde, adayların aldığı oy oranları seçim özel sayfasından an be an takip edilecek.

31 Mart 2019 yerel seçim Trabzon'da Murat Zorluoğlu (Cumhur İttifakı), Atakan Aksoy (Millet İttifakı) ve Saadet Partisi adına Hasan Saka yarışacak. 2019 Trabzon seçim sonuçlarında AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, Saadet mi önde? İşte detaylar...

Trabzon ilçesi seçim sonuçları, Trabzon belediye seçim sonuçları 2019, Trabzon ilçeleri seçim sonucu, Trabzon il ve ilçe seçim sonuçları 2019, YSK Trabzon ilçe seçim sonuçları, YSK Trabzon il seçim sonuçları 2019, Trabzon il seçim sonucu son daki gelişmesi. YSK 2019 yerel seçim sonuçlarını Yeniakit.com.tr’de Seçim 2019 sayfasından takip edebilirsiniz. 31 Mart Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından yerel seçim 2019 Trabzon seçim sonuçları an be an buradan takip edebilirsiniz.

AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi.

Trabzon 2019 yerel seçim büyükşehir belediye başkan adayları

AK Parti Trabzon Büyükşehir belediye başkan adayı Murat Zorluoğlu (Cumhur İttifakı),

İYİ Parti Trabzon Büyükşehir belediye başkan adayı Atakan Aksoy (Millet İttifakı),

Saadet Partisi (SP) Trabzon Büyükşehir belediye başkan adayı Hasan Saka,

Demokratik Sol Parti (DSP) Trabzon Büyükşehir belediye başkan adayı Hadiye Solmaz oldu.

2019 Yerel Seçim Sonuçlarını en hızlı ve en anlaşılır bir şekilde 31 Mart akşamı YSK'nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz yerel seçim sonuçları 2019 sorgulama yaparak buradan öğrenebilirsiniz.

AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayları

Ortahisar: Ahmet Metin Genç (Cumhur İttifakı)

Akçaabat: Osman Nuri Ekim (Cumhur İttifakı)

Araklı: Recep Çebi (Cumhur İttifakı)

Arsin: Muhammet Sait Gürsoy (Cumhur İttifakı)

Beşikdüzü: Harun Demirci (Cumhur İttifakı)

Dernekpazarı: Mehmet Aşık (Cumhur İttifakı)

Düzköy: Yılmaz Ankara (Cumhur İttifakı)

Çaykara: Hanefi Tok (Cumhur İttifakı)

Hayrat: Salih Öztel (Cumhur İttifakı)

Köprübaşı: Ali Aydın (Cumhur İttifakı)

Maçka: Koray Koçhan (Cumhur İttifakı)

Of: Salim Salih Sarıalioğlu (Cumhur İttifakı)

Sürmene: Rahmi Üstün (Cumhur İttifakı)

Tonya: Osman Beşel (Cumhur İttifakı)

Vakfıkebir: Muhammet Balta (Cumhur İttifakı)

Yomra: İbrahim Sağıroğlu (Cumhur İttifakı)

CHP Trabzon ilçe belediye başkan adayları

Ortahisar: Mehmet Salih Akyüz (Millet İttifakı)

Beşikdüzü: Ramis Uzun (Millet İttifakı)

Maçka: Musa Turan (Millet İttifakı)

Düzköy: Fehmi Köroğlu (Millet İttifakı)

Vakfıkebir: Emin Uludüz (Millet İttifakı)

Of: Hilmi Saral (Millet İttifakı)

Sürmene: Kemal Küçükali (Millet İttifakı)

Çaykara: Hasan Düzgün

Hayrat: Ahmet Hasançebioğlu (Millet İttifakı)

Tonya: Şuaib Aydın (Millet İttifakı)

MHP Trabzon ilçe belediye başkan adayları

Çarşıbaşı: Mümin Nuhoğlu (Cumhur İttifakı)

Şalpazarı: Refik Kurukız (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayları

Akçaabat: Osman Akbulut (Millet İttifakı)

Araklı: Hasan Suiçmez (Millet İttifakı)

Arsin: Suat Sarıalioğlu (Millet İttifakı)

Çarşıbaşı: Mehmet Turan (Millet İttifakı)

Çaykara: Hanife Birinci

Dernekpazarı: Cevdet Cemal Cansız (Millet İttifakı)

Köprübaşı: Selim Avcı (Millet İttifakı)

Şalpazarı: Mehmet Öngöz (Millet İttifakı)

Yomra: Mustafa Bıyık (Millet İttifakı)

Saadet Partisi (SP) Trabzon ilçe belediye başkan adayları

Ortahisar: Ensar Bozali

Dernekpazarı: Abidin Pergel

Düzköy: Suat Çalık

Hayrat: Süleyman Baş

Köprübaşı: Bayram Aydın

Maçka: Hikmet Aydın

Of: Mehmet Sarıalioğlu

Sürmene: Aydın Danışmaz

Şalpazarı: Ahmet Kıran

Tonya: Abdullah Altuntaş

Vakfıkebir: İbrahim Baş

Yomra: Selçuk Atasoy

Akçaabat: Osman Tuğrul Gazi Bayram

Araklı: Ümit Çebi

Arsin: Ramis Sunguroğlu

Beşikdüzü: Turan Kudu

Çarşıbaşı: Abdullah Kul

Çaykara: Hasan Abanoz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Trabzon ilçe belediye başkan adayları

Ortahisar: Yılmaz Mermertaş

Araklı: Hamit Baycan

Arsin: Abdulkadir Handekli

Beşikdüzü: Mehmet Ali Gündoğdu

Çaykara: Rifat Taşkın

Dernekpazarı: Mustafa Kemal Bayraktar

Köprübaşı: Atilhan Sancak

Maçka: Taner Gür

Of: Numan Harputoğlu

Sürmene: Orhan Kahveci

Demokrat Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayları

Trabzon Büyükşehir: Ercan Şılbır

Ortahisar: Tahsin Azaklı

Şalpazarı: Mete Alpkan Karahasanoğlu

Demokratik Sol Parti (DSP) Trabzon ilçe belediye başkan adayları

Trabzon Büyükşehir: Hadiye Solmaz

Ortahisar: Miktat Ölmez

Araklı: Ali Burhan Çavuşoğlu

Çarşıbaşı: Ekrem Eski

Vatan Partisi Trabzon ilçe belediye başkan adayları

Trabzon Büyükşehir: İnci Güngör

Arsin: Harun Bülbül

Çaykara: Mehmet Emin Ayan

Yomra: Ali Bayraktar

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Trabzon ilçe belediye başkan adayları

Trabzon Büyükşehir: Haydar Bektaşoğlu

Ortahisar: Ömer Turan

Akçaabat: Ferhat Yanık

Araklı: Ferdi Şahintürk

Arsin: Faik Ahmet Sarı

Beşikdüzü: Abdullah Özdemir

Çarşıbaşı: Yusuf Öztürk

Çaykara: Mehmet Akıl

Dernekpazarı: Aydın Alioğlu

Düzköy: Mahmut Mermertaş

Hayrat: Kadir Altunkaynak

Köprübaşı: Dursun Tuğrul Güzel Yazıcı

Maçka: Serkan Genç

Of: Fatih Hayır

Sürmene: Zeki Uzun

Şalpazarı: Abdurrahman Yıldız

Tonya: Cemil Uzuner

Vakfıkebir: Mustafa Kul

Yomra: Mehmet Cengiz Köroğlu

Türkiye Komünist Partisi Trabzon ilçe belediye başkan adayları

Trabzon Büyükşehir: Özgür Murat Büyük

Bağımsız Trabzon belediye başkan adayları

Trabzon Büyükşehir: İbrahim Topuz

Akçaabat: Okan Koç

Araklı: Erkan Kolancı

Çarşıbaşı: Halil Kul

Çaykara: Mehmet Kara

Dernekpazarı: Zeki Avni Usta

Hayrat: Mehmet Nuhoğlu

Köprübaşı: Zeki İmamoğlu

Of: Güngör Saral

Şalpazarı: Fatih Kandil

Şalpazarı: Fatih Yılmaz

Trabzon 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu % 59.5

CHP adayı M.volkan Canalioğlu % 24.9

MHP adayı Hüseyin Örs % 11.2

Akçabat belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 52

MHP % 32

CHP % 10

Araklı belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 60

SP % 32

MHP % 3

Beşikdüzü belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 36

CHP % 35

MHP % 17

DP % 8

Çarşıbaşı belediye seçim sonuçları

AK Parti % 52

MHP % 41

CHP % 3

Çaykara belediye seçim sonuçları

AK Parti % 67

MHP % 20

SP % 5

24 Haziran 2018 Trabzon genel seçim sonuçları

AK Parti % 56

CHP % 15.1

MHP % 13.5

İYİ Parti % 11.2