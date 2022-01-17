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Eğitim Trabzon yarın okullar tatil mi 18 Ocak Salı | Yarın Trabzon’da hangi ilçelerde okullar tatil?
Eğitim

Trabzon yarın okullar tatil mi 18 Ocak Salı | Yarın Trabzon’da hangi ilçelerde okullar tatil?

18 Ocak okullar Trabzon’da tatil mi? Trabzon’da kar yağışı etkili olmayı sürdürüyor. Pek çok kişi ise yarın Trabzon’da okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın Trabzon’da okullar tatil mi? Trabzon hangi ilçelerde okullar tatil?

Yeniakit Publisher
2022-01-17 22:06:00 -
Trabzon yarın okullar tatil mi 18 Ocak Salı | Yarın Trabzon’da hangi ilçelerde okullar tatil?

Kar yağışı sebebiyle bazı illerde okullar tatil edildi. Trabzon’da yaşayanlar da okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.

Trabzon yarın okullar tatil mi 18 Ocak Salı | Yarın Trabzon’da hangi ilçelerde okullar tatil?

Trabzon’da 17 Ocak’ın ardından 18 Ocak’ta da eğitim öğretime bazı ilçelerde ara verildi. Trabzon'un bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime verilen aranın uzatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden olumsuz hava koşullar nedeniyle Akçaabat, Düzköy, Maçka, Şalpazarı ve ilçelerinde tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Açıklamada, Ortahisar, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Dernekpazarı, Köprübaşı, Sürmene, Vakfıkebir ve Yomra ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitime ara verildiği kaydedildi.

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