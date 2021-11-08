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Kadın - Aile Trabzon yağlı pidesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay Trabzon yağlı pidesi tarifi
Kadın - Aile

Trabzon yağlı pidesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay Trabzon yağlı pidesi tarifi

Çıtır kenarlarıyla, tereyağıyla, peyniriyle, yumurtasıyla doysanız da yemeye devam edeceğiniz bir lezzet.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 21:26:00 - 2021-11-08 21:31:21
Trabzon yağlı pidesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay Trabzon yağlı pidesi tarifi

Çıtır kenarlarıyla, tereyağıyla, peyniriyle, yumurtasıyla doysanız da yemeye devam edeceğiniz bir lezzet. Trabzon yağlı pide yapılışı ve malzemeler...

Malzemeler

Hamur için

  • 1 çay kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 instant maya
  • Ilık su
  • Alabildiğine un
  • Kaşarlı malzeme
  • Rende kaşar
  • Yumurta
  • Üzeri için
  • Tereyağı

Yapılışı

Hamur malzemelerimizi ekleyerek ele yapışan bir kıvama gelene kadar hamuru yoğurun. Üstünü kapatarak yarım saat mayalanmaya bırakın. Mayalandıktan sonra hamuru iki eşit parçaya ayırıp elinizle açın. İç harcının dışarı akmaması için hamurun kenarlarını içe doğru katlayın. Pidenin pişeceği yuvarlak tepsiyi unlayıp açılan pide hamurun içine yerleştirin. İç harcı oluşturmak için peynirleri karıştırın. Harmanlanan peynirlere su katıp açılan pidenin içerisine eşit bir şekilde yayın. Peynirlerin üstüne margarini parçalara ayırarak koyun. İki adet yumurtadan elde edilen yumurta sarılarını pidenin kenarlarına sürün. 220 derecelik fırında 8-10 dakika kadar pişirin. Fırından çıkarmadan 30 saniye önce üstlerine birer yumurta kırın. Afiyet olsun.

 

 

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