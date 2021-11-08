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Kadın - Aile Trabzon yağlaması tarifi, nasıl yapılır? Kolay Trabzon yağlaması tarifi
Kadın - Aile

Trabzon yağlaması tarifi, nasıl yapılır? Kolay Trabzon yağlaması tarifi

Trabzon yağlı pidesi, sadece Karadeniz’de değil Türkiye’nin dört bir yanında çok sevilen pidelerdendir.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 21:42:00 -
Trabzon yağlaması tarifi, nasıl yapılır? Kolay Trabzon yağlaması tarifi

Trabzon yağlı pidesi, sadece Karadeniz’de değil Türkiye’nin dört bir yanında çok sevilen pidelerdendir. Bu tarifle kolay ve pratik yapabileceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

160 gram un
1/2 su bardağı su(ılık)
1 tatlı kaşığı instant maya
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Üzeri İçin:

1 adet yumurta
1 yemek kaşığı tereyağı
100 gram kolot peyniri(rendelenmiş)
25 gram tel peyniri

Yapılışı

Bir kasede maya, ılık su ve zeytinyağını karıştırın ve 3 dakika bekletin. Unu bir yoğurma kabına alın ve mayalı karışımı unun üzerine dökün. Yoğurduğunuz hamurun üzerine streç film örtüp, 30 dakika mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamuru elinizle açabildiğiniz incelikte açın. Kenarlarını bir parmak olacak şekilde içe doğru katlayın. 240 derece fırında 5 dakika bu şekilde fırınlayın. 5 dakika fırında pişen pideyi fırından çıkarıp üzerine rendelenmiş kolot peyniri ve tel peynirini ekleyip 5 dakika daha fırına verin. Pideyi tekrar fırından çıkarın ve üzerine yumurta ve 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyin ve fırını kapatıp sadece mevcut ısısı ile yumurtayı pişirmesini bekleyin. Sarısını çok fazla katılaştırmadan fırından alın ve servis edin. Afiyet olsun.

 

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