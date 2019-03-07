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Trabzon Valiliği açıklama yaptı| Sümela Manastırı ne zaman açılacak?

Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan restorasyon çalışmaları nedeniyle 3,5 yıldır kapalı olan Sümela Manastırı'nda bugüne kadar 4 bin ton kaya temizliği yapıldı. Trabzon Valiliği'nden Sümela Manastırı açılış tarihi ile ilgili açıklama yapıldı. Peki, Sümela Manastırı ne zaman açılacak?

07 Mart 2019 Perşembe 17:10
Trabzon Valiliği açıklama yaptı| Sümela Manastırı ne zaman açılacak?

Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan restorasyon çalışmaları nedeniyle 3,5 yıldır kapalı olan Sümela Manastırı'nda bugüne kadar 4 bin ton kaya temizliği yapıldı. Trabzon Valiliği'nden Sümela Manastırı açılış tarihi ile ilgili açıklama yapıldı. Peki, Sümela Manastırı ne zaman açılacak?

Sümela Manastırı ne zaman açılacak?

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı'nın bir bölümü 18 Mayıs 2019 tarihinde Müzeler Haftası'nda ziyarete açılacak.

Ziyaretçilerin can güvenliğini sağlamak için yaklaşık 4 bin ton kaya temizliğinin yapıldığı manastırda, 300 metrelik yürüyüş yolu da düzenlendi. Manastırda tarihi su kemerleri, gişe binası ve manastıra çıkan merdivenler restore edilerek kullanılır hale getirildi. 

Trabzon Valiliği, Sümela Manastırı ile ilgili bugün yazılı bir açıklama yaptı. Manastırda restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarının devam ettiğinin belirtildiği açıklamada “İlimiz Maçka İlçesi Altındere Vadisi Milli Parkı içerisinde bulunan Sümela Manastırımızın kamuoyunun bilgisi olduğu üzere 2016 yılından bu tarafa restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam etmektedir” denildi.

Manastırda bugüne kadar 4 bin ton kaya temizlendi

Sümela Manastırı'nda 1. etap olarak planlanan çevre düzenleme ve restorasyon çalışmalarının tamamlanarak hizmete hazır hale getirildiğinin bildirildiği açıklamada, “Gelinen noktada Sümela Manastırında 1. Etap olarak planlanan çevre düzenleme ve restorasyon çalışması tamamlanarak hizmete hazır hale getirilmiştir. Bu bölümde öncelikle ziyaretçilerimizin can güvenliğini sağlamak üzere yaklaşık 4 bin ton kaya temizliği yapılmıştır. Ayrıca manastıra giden 300 metrelik yürüyüş yolu düzenlenmiş, tarihi su kemerleri, gişe binası ile manastıra çıkan merdivenler yeniden restore edilerek kullanılır hale getirilmiştir. 1 Mart 2019 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılan açıklamada Sümela Manastırımızın 1. Bölümünün tamamlanarak ‘18 Mayıs 2019 tarihinde Müzeler Haftası'nda hizmete açılacağı ve gelen ziyaretçilerimizin girişlerinin sağlanacağı ifade edilmiştir. Dolayısıyla bunun dışında kamuoyunu yanlış yönlendirecek bilgi ve yayınlara itibar edilmemesi hususu; kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur” ifadelerine yer verildi. 

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:10
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