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Trabzon Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

ÖSYM 2019 YKS sınavına ilişkin son dakika gelişmesi. Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sona erdi. TYT'ye 2 milyon 515 bin 91 aday başvurdu. Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 sorunun yöneltildiği sınav 135 dakika sürdü. ÖSYM YKS sonuçları, 18 Temmuz'da açıklanacak. Trabzon Üniversitesi taban puanları 2019, Trabzon Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas. Trabzon Üniversitesi bölümleri ile 2 ve 4 yıllık taban puanları araştırılmakta.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:16
Trabzon Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

ÖSYM 2019 YKS sınavına ilişkin son dakika gelişmesi. Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sona erdi. TYT'ye 2 milyon 515 bin 91 aday başvurdu. Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 sorunun yöneltildiği sınav 135 dakika sürdü. ÖSYM YKS sonuçları, 18 Temmuz'da açıklanacak. Trabzon Üniversitesi taban puanları 2019, Trabzon Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas. Trabzon Üniversitesi bölümleri ile 2 ve 4 yıllık taban puanları araştırılmakta.

Beykent Üniversitesi 2019 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite hayalı kuran milyonlarca üniversite adayı 2019 TYT AYT (YKS) taban puanları ve başarı sıralamalarını merak etmekte. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Üniversite okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, YKS sınavına girdi. 2019 YKS sınav tarihleri de adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. Beykent Üniversitesi bölümleri, Beykent Üniversitesi taban puanları 2018 2019, Beykent Üniversitesi 2018 2019 başarı sırası, Beykent Üniversitesi 2018 2019 başarı sıralamaları, Beykent Üniversitesi 2018 2019 kontenjanları ile Beykent Üniversitesi bölümleri 2019. ÖSYM’nin resmi internet sitesinde konu ile ilgili açıklama yayınlanmasa da tarihler az çok tahmin ediliyor. TYT sınavı ne zaman? Üniversiteye geçişte ilk sınav olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. 2019 AYT ve YDT sınavı 16 Haziran 2019’da yapılacak. Milyonlarca öğrenci 2019 ÖSYM YKS sınavına hazırlanırken bir yandan da üniversite taban puanlarının yanında üniversite başarı sıralası ve yüzdelik dilimleri.

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri taban puanları

Trabzon Üniversitesi  Fatih Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliğitaban puanları

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği taban puanları

Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazeteciliktaban puanları

Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık taban puanları

Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk taban puanları

Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ilahiyat taban puanları

Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ) taban puanları

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği taban puanları

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Kimya  Öğretmenliği taban puanları

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği taban puanları

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Okul  Öncesi Öğretmenliğitaban puanları

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Özel  Eğitim Öğretmenliği taban puanları

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık taban puanları

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği taban puanları

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği taban puanları

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe  Öğretmenliği  taban puanları

 

Trabzon Üniversitesi bölümleri

 

Arkeoloji

(Edebiyat Fakültesi)

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

(Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Biyoloji

(Fen Fakültesi)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(Fakülte)

(Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi)

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(Fakülte)(KKTC Uyruklu)

(Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi)

Diş Hekimliği

(Diş Hekimliği Fakültesi)

Eczacılık

(Eczacılık Fakültesi)

Ekonometri

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Ekonometri(İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

(Of Teknoloji Fakültesi)

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği(M.T.O.K.)

(Of Teknoloji Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Enerji Sistemleri Mühendisliği

(Of Teknoloji Fakültesi)

Enerji Sistemleri Mühendisliği(M.T.O.K.)

(Of Teknoloji Fakültesi)

Fizik

(Fen Fakültesi)

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

(Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi)

Harita Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Hemşirelik(Fakülte)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İç Mimarlık

(Mimarlık Fakültesi)

İktisat

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat(İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce)

(Edebiyat Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (İÖ)

(Edebiyat Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği

(Of Teknoloji Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği(M.T.O.K.)

(Of Teknoloji Fakültesi)

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

(Fen Fakültesi)

İşletme

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme(İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Jeofizik Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Jeoloji Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Kamu Yönetimi

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Kamu Yönetimi(İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Kimya

(Fen Fakültesi)

Maden Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Maliye

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Maliye(İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Matematik

(Fen Fakültesi)

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Mimarlık

(Mimarlık Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik

(Fen Fakültesi)

Orman Endüstrisi Mühendisliği

(Orman Fakültesi)

Orman Mühendisliği

(Orman Fakültesi)

Peyzaj Mimarlığı

(Orman Fakültesi)

Rus Dili ve Edebiyatı(Rusça)

(Edebiyat Fakültesi)

Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sosyoloji

(Edebiyat Fakültesi)

Şehir ve Bölge Planlama

(Mimarlık Fakültesi)

Tarih

(Edebiyat Fakültesi)

Tarih(İÖ)

(Edebiyat Fakültesi)

Tıp

(Tıp Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı

(Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı(İÖ)

(Edebiyat Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler(İngilizce)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler(İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

(Orman Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği

(Of Teknoloji Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği(M.T.O.K.)

(Of Teknoloji Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

 

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:16
  1. Trabzon Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas
  2. trabzon üniversitesi taban puanları 2019 2 yıllık
  3. ktü taban puanları ve başarı sıralaması
  4. trabzon üniversitesi taban puanları 2018
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  6. rize üniversitesi taban puanları
  7. ktü taban puanları 2 yıllık
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  9. karadeniz teknik üniversitesi taban puanları 2019
  10. Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri taban puanları
  11. Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk taban puanları
  12. Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ilahiyat taban puanları
  13. Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları
  14. Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazeteciliktaban puanları
  15. Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği taban puanları
  16. Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi SınıfÖğretmenliği taban puanları
  17. Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi TürkçeÖğretmenliğitaban puanları
  18. Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği taban puanları

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