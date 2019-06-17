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Trabzon rugby sporu ile tanıştı

Trabzon, güç, çeviklik ve cesaret isteyen bir spor dalı olan rubgy ile tanıştı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 12:35
Trabzon rugby sporu ile tanıştı

Trabzon, güç, çeviklik ve cesaret isteyen bir spor dalı olan rubgy ile tanıştı.


Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün girişimleri sonucu onlarca branşta sporun yapıldığı, gerek birbirinden modern tesisleri ve gerekse ulusal-uluslar arası arenada aldığı başarılı sonuçlarla ‘spor kenti’ olarak anılan Trabzon’da, şimdi de rugby heyacanı yaşanıyor. 3 ayrı yaş kategorinde 45 kişinin katılımıyla, Trabzon’un ilk rugby antrenörü Bekir Ataoğlu’nun atanmasının ardından başlayan çalışmalar Arsin İlçesinde tüm hızıyla devam ediyor.


Konu hakkında açıklamlarda bulunan Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Daha birkaç antrenman yaptık ama ilimizde bu sporu merak eden, seven, oynamak isteyenlerin sayısı giderek artıyor. Kısa süre içinde rakam yüzlerce kişiye ulaşmayı bekliyoruz. Hedefimiz yakın gelecekte bu branşta da adımızı herkese duyurmak” diye konuştu.



“Yetenekli isimleri tespit edip Türk sporuna kazandırmayı hedefliyoruz”


Bu spora gönül veren gençler arasında çok yetenekli kişilerin olduğa dikkat çeken Arsin Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Taner Şentürk, “Daha kurslara yeni başladık, duyurusunu bile tam olarak yapmamamıza rağmen katılmak isteyenlerin sayısı sürekli artıyor. Güce ve hıza dayalı, zor gibi gözüken ama centilmenliğin en çok plana çıktığı branşlardan biri. Kursları izledikten, arkadaşlarından görüş aldıktan sonra bu sporun güzelliğini gören gençler arasında bize başvuru yapan çok sayıda genç var. Bir yandan onları antrenmanlara katacak düzenlemeler yapıyoruz, diğer taraftan da yetenekli isimleri tespit edip Türk sporuna kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.


“Rugby branşını diğerlerinden ayıran en büyük farkı, centilmenlik ve saygıdır” diyen Trabzon’un ilk rugby antrenörü Bekir Ataoğlu, oval bir topla oynanan, güç, çeviklik ve cesareti ön plana çıkartan rugby ile ilgili şu tanımlamayı yaptı:


“Maç boyunca sporcular fiziksel anlamda birbirine meydan okur ama maç bittiğinde dostluk başlar. Maç içinde hakem ve takım kaptanları dışında konuşmak kesinlikle yasaktır. İleriye pas verilmesinin yasak olduğu, 15’er kişilik iki takımla oynanan rugby maçında hızlı ve doğru karar verilmesi, takımlar arasında fark yaratan ayrıcalıktır. Trabzon bu spor için ideal bir yer. Henüz çok yeni bir ekibiz ama şimdiden çok sayıda yetenekli isim aramıza katıldı”.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 12:35
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