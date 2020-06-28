Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Bayburt, Artvin ve Gümüşhane'de YKS heyecanı

TRABZON (AA) - Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Bayburt, Artvin ve Gümüşhane'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testlerinin (AYT) uygulanacağı 2. oturumu yapılıyor.

Trabzon'da, adaylar sabah saatlerinde, sınava girecekleri okullara geldi.

Temel Yeterlilik Testinin uygulanacağı 1. oturumda adaylar, sosyal mesafe kurallarına uyarak maskeleriyle birlikte sınav salonlarına giriş yaptı.

Çocuklarına başarı dileyen veliler, sosyal mesafeyi korumak ve okul bahçelerinde yığılmayı önlemek için okul dışında bekledi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de okul çevrelerinde sıkı tedbirler aldı.

- Ordu

Ordu'da da öğrenciler, sabah saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi.

Öğrencilerin maske kullanımına özen gösterdiği görüldü. Çocuklarına başarı dileyen veliler, okul çevresinde beklemeye başladı.

Bazı aileler ise okul yakınındaki sahilde sınav bitiş saatini bekliyor. Çocukları için Kur'an-ı Kerim okuyan veliler, sahilde kısmen yoğunluk oluşturdu.

- Giresun

Giresun'da, sabah saatlerinden itibaren aileleriyle okul önlerine gelen öğrenciler, heyecanlı bekleyişlerini sınav saati yaklaşana kadar sürdürdü.



Öğrenciler, sınav salonlarına sosyal mesafe kuralına uyup maskelerini takarak giriş yaptı. Adres bulmakta zorlanan bazı öğrencilere ise polis ekipleri yardımcı oldu.



Velilerin çoğu okul önlerinde yoğunluk oluşturmamak amacıyla ayrılırken, az sayıdaki bazı veliler ise bekleyişlerini sürdürdü.

- Rize

Rize'de öğrenciler velileri ve yakınları ile birlikte sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara gitti.

Öğrencilerin çoğunlukla maske taktıkları görüldü. Sınav salonlarına girişte maskesi olmayan adaylara maske ve dezenfektan verilirken, bazı öğrencilerin ise kendi dezenfektanlarını yanında getirdiği gözlendi.

Okul bahçelerindeki kalabalığı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için veliler okul bahçesi dışında bekletildi.

Güvenlik güçleri tedbirler alırken bazı velilerin ise bulundukları yerlerde dua ettikleri ve Kur'an-ı Kerim okudukları gözlendi.

- Artvin

Artvin'de öğrenciler günün ilk saatleriyle sınava girecekleri okullara giderek sınav saatini beklemeye başladı.

Öğrenciler sınav saatinin yaklaşmasıyla yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına riayet edilerek gerekli kontrollerden geçirilip okul binalarına alındı.

Sınav merkezlerine girişte maskesi olmayan öğrencilere maske dağıtıldı. Emniyet ekipleri de hem sınav merkezilerinin içinde hem de çevresinde herhangi bir sorun yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Öğrencileriyle sınav merkezine gelen yakınları da kalabalığa neden olmamak adına okul bahçelerine alınmadı. Velilerin bazıları araçlarında, bazıları da çevredeki park ve bahçelerde zaman geçirerek öğrencilerini beklemeye başladı.



- Gümüşhane

Gümüşhane'de sınava girmek için adayların çoğu yakınlarıyla Gümüşhane Üniversitesinin merkez kampüsüne geldi.

Adayların ve ailelerin birçoğunun maske kullandığı görülürken, yığılmaları önlemek ve sosyal mesafenin korunması için kampüs girişinden yukarıda bulunan fakültelere özel araçlarla girişe izin verilmedi.

Sınav salonlarına girişte maskesi olmayan adaylara maske ve dezenfektan verilirken, kampüs içinde otobüslerle sınava girecekler binalara taşındı, üniversite içinde polis ekipleri ve özel güvenliklerin önlem aldığı görüldü.

- Bayburt

Bayburt'ta sınav merkezlerine gelen öğrenciler, görevliler tarafından kimlik ve sınav giriş kontrolü yapılmasının ardından, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı çerçevesinde içeri alındı.

Girişte ellerini dezenfekte eden öğrencilere, maske dağıtıldı. Sınav merkezlerinde polis ekipleri ve özel güvenliklerin önlem aldığı görüldü.





















