Bugün Trabzon nöbetçi eczaneleri hangileri merak konusu. Akşam ilaç alacak hasta yakınları bu gece Trabzon ilçelerinde hangi eczanelerin nöbetçi olduğunu araştırıyor. Trabzon nöbetçi eczane isim ve adreslerini aşağıda yer almaktadır. Trabzon'da ize en yakın nöbetçi eczane hangileri?

Akçaabat Merkez Eczanesi Akçaabat

Dürbinar Mah. İnönü Cad. Kasap Sok. Akçaabat

Çağlar Eczanesi Çarşıbaşı

Trabzon Cad. Sağlık Ocağı Çarşıbaşı

Çukurçayır Eczanesi Ortahisar

Çukurçayır Mah. Eski Belediye Karşısı Ortahisar