Trabzon namaz vakitleri! Trabzon sabah ezanı, öğle ezanı, ikindi ezanı, akşam ezanı, yatsı ezanı kaçta okunuyor?

Trabzon namaz vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanmakta. Günde beş vakit namaz Allah (C.C) tarafından kullarına farz kılınmıştır. Namaz dinin direğidir. Müslümanın miracıdır. Namaz sayesinde yaratıcımız olan Yüce Rabbimizle konuşuruz. Namaz sayesinde Rabbimiz olan Allah’ın (C. C) huzuruna varır Onun güç ve kuvvetine, merhametine, af ve mağfiretine sınırınız. Namaz aklı başında, buluğ çağına girmiş tüm Müslümanlara farz kılınmıştır. Günde beş vakit namaz için Müminler ister cemaatle isterse de tek başlarına kıblemi olan Kabe’ye dönerek Rabbimizin emri olan namazı eda eder. Peki Trabzon'da ezan kaçta okunuyor?

Namaz kılan Müslümanlar, namaz vakitlerini sorgulamakta. Farz olan namaz ibadetini eda etmek isteyen vatandaşlar, Trabzon'da akşam namazı kaçta kılınıyor? Trabzon sabah ezanı saat kaçta okunuyor, öğle ezanı kaçta okunuyor, ikindi ezanı saat kaçta okunuyor, akşam ezanı saat kaçta okunuyor, yatsı ezanı saat kaçta okunuyor? Trabzon sabah namazı saat kaçta? Trabzon öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı saati kaçta? şeklinde arama yapıyor. İşte Trabzon'da sabah, öğle, ikindi, akşam yatsı namazı vakitleri.

Trabzon namaz vakitleri

Diyanet namaz vakitleri sayfası üzerinde yayınlanan 29 Ekim Perşembe Trabzon ezan saatleri şu şeklide:

Trabzon sabah namazı saati imsak 05:16

Trabzon öğle namazı vakti 12:10

Trabzon ikici namazı saati 15:01

Trabzon akşam namaz vakti 17:28

Trabzon yatsı namazı saati 18:49

Trabzon namaz vakitleri diyanet

Trabzon sabah ezanı saat kaçta okunuyor, öğle ezanı kaçta okunuyor, ikindi ezanı saat kaçta okunuyor, akşam ezanı saat kaçta okunuyor, yatsı ezanı saat kaçta okunuyor? İşte Trabzon hatalık namaz vakitleri:

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