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Yerel Trabzon merkezli FETÖ operasyonunda 5 terörist yakalandı
Yerel

Trabzon merkezli FETÖ operasyonunda 5 terörist yakalandı

Trabzon merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 16:24:00 -
Trabzon merkezli FETÖ operasyonunda 5 terörist yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, FETÖ/PDY içerisinde ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemini kullandıkları ileri sürülen 5 kişiye yönelik Trabzon merkezli İzmir, Hatay, Bitlis ve Mersin'de operasyon düzenlendi. 

Operasyonda, emekli ve muvazzaf uzman çavuşlar F.Ö, Y.E.A, G.Ö, N.K. ve Y.E.B. yakalandı. 

Gözaltındaki kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

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