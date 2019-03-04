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Trabzon İran’daki ’Nevruz Bayramı’nı bekliyor

Baharın habercisi olarak kabul edilen 21 Mart Nevruz Bayramı’nın yaklaşması nedeniyle İranlı turistlerin 12 günlük bayram izinlerinde özellikle alışveriş için Trabzon’a gelmesi bekleniyor.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:11
Trabzon İran’daki ’Nevruz Bayramı’nı bekliyor

Baharın habercisi olarak kabul edilen 21 Mart Nevruz Bayramı’nın yaklaşması nedeniyle İranlı turistlerin 12 günlük bayram izinlerinde özellikle alışveriş için Trabzon’a gelmesi bekleniyor.


TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Volkan Kantarcı, geçen yıl Nevruz Bayramı’nda bölgeye gelen İranlı turist sayısında artış yaşandığına dikkat çekerek aynı yoğunluğu bu yıl da beklediklerini söyledi.


Son yıllarda İranlı turistlerin bölgeye ilgisinin arttığına dikkat çeken Kantarcı, “Nevruz Bayramında bölgemize İran’dan gelecek olan turist sayısında artış bekliyoruz. Geçtiğimiz yaz ve sonbahar döneminde İran’da ekonomik anlamda bir sıkıntı oldu. İran’dan Türkiye’ye çıkış harçlarında bir artış oldu.Bu ekonomik sıkıntıdan dolayı İran’dan gelecek olan turist sayısında bir azalma olmamasını ümit ediyoruz. Geçen yıl 12 Günlük Nevruz Bayramı süresince şehrimizdeki küçük otellere varıncaya kadar otellerin doluluk oranı yüzde 95’i bulmuştu. Bu yıl yoğunluğun daha da artmasını bekliyoruz. İran’dan gelen turistler alışverişin yanı sıra bölgemizdeki turistik yerleri gezerek bölge ekonomisine katkı sağlıyor” dedi.



"Bu sezon Avrupalı turist sayısında artış olacağını düşünüyoruz"


Ülke genelinde turist sayısındaki artışın bölgeye de yansıdığını belirten Kantarcı, daha önce yaşanan bir takım olaylar nedeniyle Avrupalı turistlerin pek gelmediğine dikkat çekerek “Ülke geneline baktığımızda geçen seneye göre yabancı turist sayısında artış var. Bu artış bölgemize de yansıdı.Bölgemize gelenlerin önemli bölümünü Körfez ülkelerinden gelen turistler oluşturuyor. Kültür turizmi odaklı olarak Doğu Karadeniz Bölgesine gelen Avrupalı turist sayısında bir azalma söz konusu. Genelde Avrupalı turistler Doğu Karadeniz’den başlayan turlarını Erzurum, Kars’dan Van’a kadar sürdürürdü. Bu azalma geçmiş dönemde yaşadığımız siyasi, jeopolitik, doğudaki terör olaylarının etkisindendi. Bu yıl itibariyle ve bölgemize gelen Avrupalı turist sayısında artış olacağını ümit ediyoruz. Buna yönelik çalışmalarımızda zaten oluyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:11
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