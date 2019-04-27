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Trabzon ile Soçi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Trabzon ile Rusya Federasyonu’nun Soçi kenti arasındaki lojistik, ticaret ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi için işbirliği protokolü imzalandı.

27 Nisan 2019 Cumartesi 13:46
Trabzon ile Soçi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Trabzon ile Rusya Federasyonu’nun Soçi kenti arasındaki lojistik, ticaret ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi için işbirliği protokolü imzalandı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Soçi ile eskiden olduğu gibi aktif bir ilişki içinde olmak istediklerini belirterek, "Bu konuda Trabzon ve Soçi iş dünyası olarak istekliyiz. İlişkilerin hızla eski haline gelmesi için mutlaka olması gereken Trabzon-Soçi gemi seferlerinin başlaması için de Rus tarafından destek bekliyoruz" dedi.


Soçi Ticaret ve Sanayi Odası Bölgesel ve Dış Ekonomik İlişkiler Başkanı ve Soçi İşadamları Birliği Temsilcisi Vadim Levchenko, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ile iki bölge arasındaki ticaretin geliştirilmesi konusunda temaslarda bulunmak üzere Trabzon’a geldi. Turizm ve gemi acentesi temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, ilişkilerin yeniden eski haline dönmesi için Trabzon-Batum-Soçi arasında feribot seferlerinin başlatılması gerektiğini belirten Hacısalihoğlu, "Ancak Rusya Federasyonu’nun Soçi limanını hala kapalı tutması sorun oluşturuyor. Bu konunun aşılması için Rus yetkililerle görüşmeler sıklıkla yapılmalı. Bizim amacımız ilk etapta Trabzon-Batum-Soçi kruvaziyer gemisi çalıştırmak. Ancak ticaretin de geliştirilmesi için mutlaka yolcu ve yük taşıyan feribot seferlerinin de başlatılması gerekir. Feribot seferleri için Adler Limanı da kullanılabilir ancak orada da gümrüklü saha organize edilmesi lazım. Türk tarafı olarak bizim hazırlıklarımız tamam" diye konuştu.


Türk ve Rus işadamlarının ilişkilerin eski düzeyine gelmesi için istekli olduğunu ve özellikle Rusya tarafındaki resmi otoritelerin gerekli çalışmaları yapması gerektiğini vurgulayan Hacısalihoğlu, beraberinde Vadim Levchenko ile Rusya Federasyonu’nun Trabzon Başkonsolosu Valery Tikhonov’u da ziyaret etti.



İşbirliği protokolü imzalandı


Türk ve Rus işadamları arasında iki gün süren görüşmeler sonucunda Trabzon-Soçi işbirliği protokolü imzalandı. Protokole TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ve Soçi Ticaret ve Sanayi Odası Bölgesel ve Dış Ekonomik İlişkiler Başkanı Vadim Levchenko imza attı. İmza töreninde ayrıca TTSO Meclis Başkanı M. Şadan Eren ve Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosu Valery Tikhonov ve TTSO yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.


TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, "Trabzon ile Soçi Ticaret ve Sanayi Odaları arasında geçmişte var olan kardeş oda faaliyetlerinin devamı için çalışmalarımızı yürütüyoruz. 2019 yılı içinde iş zirvesi gerçekleştirmeyi, kruvaziyer turizmini geliştirmeyi ve feribot seferlerinin hayata geçirilmesini, çeşitli kültürel faaliyetlerde bulunmayı amaçlıyoruz" dedi.


Soçi Ticaret ve Sanayi Odası Bölgesel ve Dış Ekonomik İlişkiler Başkanı Vadim Levchenko ise "2011 öncesindeki ticari ilişkilere dönmek istiyoruz. İki kardeş şehrin ortak çalışmalarının tekrar gelişmesi için biz elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.


TTSO Meclis Başkanı M. Şadan Eren ise, "Eskiden Trabzon’un en önemli ticari partneri Rusya ve dolayısıyla Soçi’ydi. Sonra belirli nedenler yüzünden ticaret durdu. İnşallah bu ilk adım olan protokolle eski günlere döneriz" dedi.


Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosu Valery Tikhonov da, "Protokolün imzalanmasından dolayı çok mutlu ve memnunum. Karadeniz’in iki yakasını buluşturan işadamları, inanıyorum ki bundan sonra da ilişkilerin gelişmesi için ellerinden geleni yapacaklardır. Bu törene katıldığım için çok mutluyum" ifadesini kullandı.


İmza töreninin ardından Vadim Levchenko, Başkan Hacısalihoğlu’na çeşitli hediyeler takdim etti.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 13:46
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