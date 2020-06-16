Trabzon için yeni Ulaşım Master Planı hazırlanıyor

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kentin mekansal ve ticari yapısına, imar durumuna en uygun çözümler üretecek Ulaşım Master Planı'na 1 veya 2 yıl içinde kavuşacaklarını söyledi.

Zorluoğlu, bir otelde organize edilen Ulaşım Master Planı Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kentin en önemli sorunlarının başındaki ulaşım konusunu çözmek için start verdiklerini belirtti.

Dolmuş dönüşümünün Trabzon'da uzun yıllardır konuşulan ve çözüm bekleyen bir konu olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, şehirde 2002 yılından itibaren hizmet veren dolmuşların artık halkın beklediği konforu ve güvenliği sağlamadığına işaret etti.

Zorluoğlu, bu çerçeveden hareketle yaptıkları çalışma neticesinde 729 olan dolmuş sayısının 689'a düşürüldüğünü, 40 dolmuşun ise 80 taksiye dönüştürüldüğünü aktardı.

Yeni dolmuşların konforlu olacağına dikkati çeken Zorluoğlu, 12+1 koltuklu araçlarda havalandırma sorununun ortadan kalkacağını ve güvenlik kamerası olacağını belirtti.

Zorluoğlu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dönüşüm sürecinin biraz sarktığını dile getirerek, yeni sistemi yıl sonuna kadar hayata geçirmeyi planladıklarını aktardı.

Şehre yakışır duraklar inşa edileceğini, servis minibüslerinde de yeni uygulamaya gidileceğini anlatan Zorluoğlu, Akçaabat ilçesinde hayata geçirilecek yenilikleri de katılımcılarla paylaştı.

Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi otobüs filosunu da yenilediklerini ve bütçe doğrultusunda yeni araçlar katmaya devam edeceklerini belirterek, Ulaşım Daire Başkanlığının yanı sıra Ulaşım AŞ'yi kurduklarını ve başına profesyonel ekip getirdiklerini, toplu ulaşım meselesini onlara devrettiklerini anlattı.

Tamamlanan yeni otogar projesinin temmuz ayında ihaleye çıkacağını anımsatan Zorluoğlu, inşaatın ise ağustos ya da eylül ayında başlayacağını söyledi.

Zorluoğlu, Trabzon'un birkaç sene içinde çok daha modern bir otogara kavuşacağını belirterek, "Yeni otogar 70 milyon liraya mal olacak. İçerisinde 28 araçlık otobüs peronları, 104 araçlık otopark, 20 araçlık servis otoparkı, 1200 metrekare ticari alan ve 800 metrekare de ofis alanı olacak." dedi.

Otopark ve şehirde yapımı devam eden yol inşaatlarına ilişkin de bilgi veren Zorluoğlu, çalışmaların tamamlanması ile trafik sorununun büyük oranda çözüleceğini aktardı.

Zorluoğlu, Ulaşım Master Planı çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şartnamedeki ufak tefek eksikleri de tamamladığımızda temmuz ayında ihale gününü almış olacağız. Bu şekilde Trabzon'un mekansal ve ticari yapısına, imar durumuna en uygun çözümler üretecek Ulaşım Master Planı'na 1 veya 2 yıl içinde kavuşacağız. Master planlar şehir tarafından sahiplenerek hazırlanırsa uygulanabilir olur. Ben daha en baştan istirham ediyorum ki bu süreci birlikte yürütelim. İhalesini yapıp işe başladığımızda özellikle üniversitelerimizden, ilgili meslek odası ve sivil toplum kuruluşlarımızdan Trabzon Ulaşım Master Planı'na özel ilgi göstermelerini rica ediyorum. Trabzon'un önümüzdeki 15-20 yıllık sürecini hayal ettiğimiz, aynı zamanda çözümleri ortaya koyduğumuz bir plan olacak. Şehir ne kadar sahiplenirse plan o kadar kaliteli olacak, plan ne kadar kaliteli olursa uygulaması da şehre o kadar çok katkı sağlayacaktır."



