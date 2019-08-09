Trabzon Havalimanı'ndan 2 milyon 164 bin yolcu seyahat etti

TRABZON (AA) - Trabzon Havalimanı'ndan bu yılın ocak-temmuz döneminde 2 milyon 164 bin 717 yolcu seyahat etti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2019'un 7 aylık döneminde Trabzon Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiğinin, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 düşüşle 1 milyon 950 bin 47 olduğu belirtildi.

Dış hat yolcu trafiğinin ise yüzde 56 artışla 214 bin 670 kişi olduğu aktarılan açıklamada, toplam yolcu sayısının yüzde 8 düşüşle 2 milyon 164 bin 717 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, ocak-temmuz döneminde havalimanından iç hat iniş-kalkış yapan uçak sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 düşüşle 12 bin 458 olduğu, dış hatlarda ise yüzde 36 artışla 2 bin 513 sefer yapıldığı kaydedildi.

Trabzon Havalimanı'nda yük trafiğinin de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artarak 19 bin 719 ton olarak gerçekleştiği bildirildi.