Trabzon Havalimanı’nda pist yenileme çalışmaları devam ediyor

Türkiye’nin en önemli havalimanları arasında yer alan Trabzon Havalimanı’nda 23 Nisan’da başlayan pist yenileme çalışmaları devam ediyor.

Trabzon Havalimanı pist bakımı nedeniyle 23 Nisan günü yaklaşık 1 ay süreyle uçuşlara kapatıldı. Onarım çalışmaları kapsamında pistte asfalt söküm işlemleri tamamlanırken, yeni asfalt katlarının döküm işleminin sürdüğü gözlendi. Mayıs ayı sonuna kadar bitirilmesi planlanan çalışmaları Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu beraberindekiler ile birlikte yerinde izleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Hava trafiğine 1957 yılında açılan Trabzon Havalimanı’nın 2 bin 640 metre uzunluğa, 45 metre genişliğe ve 7,5 metre banket genişliğine sahip pisti bulunuyor. Havalimanı, orta ebatlı uçakların inmesine uygun ’ICAO’ standartlarında yer alıyor. Korona virüs salgını öncesinde Trabzon Havalimanı’ndan İstanbul, Ankara ve Adana’ya her gün; İzmir, Antalya, Bursa Yenişehir ve Kocaeli havalimanlarına ise haftada birkaç kez sefer düzenleniyordu

Trabzon Havalimanı’nı DHMİ verilerine göre 2019 yılında iç hatlarda 3 milyon 372 bin 231, dış hatlarda ise 394 bin 917 olmak üzere toplam 3 milyon 767 bin 148 yolcunun kullandı. 2019 yılında iç hat iniş-kalkış yapan uçak sayısı 25 bin 930, dış hat iniş-kalkış yapan uçak sayısı ise 4 bin 405 olmak üzere toplam 30 bin 335 olarak gerçekleşti.