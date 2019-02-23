Trabzon Dernekleri’nden AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Döğücü’ye tam destek

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, ‘Trabzonlular Başkanlarıyla Buluşuyor’ programında Trabzonlu vatandaşlarla bir araya geldi. Trabzon Dernekleri’nin düzenlediği programda Döğücü’ye tam destek geldi.

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, seçim çalışmaları kapsamında Trabzonlu vatandaşlarla buluştu. ‘Trabzonlular Başkanlarıyla Buluşuyor’ adıyla düzenlenen programa Döğücü’nün yanı sıra Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Trabzon Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çabuk, dernek yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Trabzonluların coşku ile karşıladığı Döğücü’ye, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’den de destek geldi. ‘Üsküdar’da Hilmi Türkmen ne ise, Sancaktepe’de de Şeyma Döğücü odur’ diyen Türkmen, Av. Şeyma Döğücü ile Sancaktepe’yi güzel bir beş yılın beklediğini söyledi. Döğücü de konuşmasında Sancaktepe’nin kozmopolit olduğunu ve ilçede farklı kültürlerle bir arada yaşamayı başaracaklarını ifade etti.

"Ben Şeyma Döğücü’ye hitap ederken belediye başkanımız olarak hitap ettim"

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü’nün siyasette çok tecrübeli bir isim olduğunu dile getiren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen,"Şeyma Döğücü Başkanımızın AK Parti teşkilatında çok güzel hizmetleri olmuş. Sancaktepe’de bir dönem belediye başkan yardımcılığı yapmış. Hem teşkilat tecrübesi, hem belediyecilik tecrübesi hem de Sancaktepe’deki vatandaşlar arasında sevilmesi, sayılması ve muhabbetiyle çok değerli bir isim. İstanbul’da Sancaktepe, Adalar, Şişli ve Kadıköy olmak üzere dört tane hanım belediye başkan adayımız var. Ben Şeyma Döğücü’ye hitap ederken belediye başkanımız olarak hitap ettim. Allah’tan bir mani olmazsa Sancaktepe’de Şeyma Döğücü Başkanımız ile birlikte güzel bir beş yıl sizleri bekliyor" diye konuştu.

"Sancaktepe’de yapılan hizmetleri gönül belediyeciliği ile taçlandıracağız"

Bir kadın belediye başkan adayı olarak İstanbul’a ve Türkiye’ye örnek olmak gerektiğini belirten AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü,"İlçemizde ağırlıklı bir şekilde Trabzon’un desteğinin, gücünün, çalışkanlığının ve gayretinin hissedilmesini istiyoruz. Sancaktepe’de yapacağımız çok önemli şeyler var. Öncelikle bir kadın belediye başkanı olarak İstanbul’a ve Türkiye’ye örnek olmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin bize güvenine layık olmamız lazım. Sancaktepe’de çok güzel hizmetler yapılmış, eserler bırakılmış. Biz onları gönül belediyeciliği ile taçlandıracağız. Birbirimizi kabul edip, farklı kültürlerle bir arada yaşamamız lazım. Sancaktepe’de hizmetlerin çok ötesinde bunu gerçekleştireceğiz. Bu konuda iddialıyız. Bütün Türkiye’ye örnek olacağız" şeklinde konuştu.

Program sonunda tüm protokol toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.