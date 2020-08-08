  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu: "Atık suların dere ve denizleri kirletmesine izin vermeyeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-08-08 14:35:10 -
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu: "Atık suların dere ve denizleri kirletmesine izin vermeyeceğiz"

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, atık suların dere ve denizleri kirletmesine izin vermeyeceklerini bildirdi.

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, derelerin temiz akması ve sahilde ortaya çıkan kötü kokuya son vermek adına Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmaların çok önemli olduğunu belirtti.

Bugüne kadar kanalizasyonların doğrudan dereye bağlandığı 7 bölgede ciddi sonuçlar elde edildiğinin altını çizen Zorluoğlu, "Sahillerimizdeki kötü kokunun kaynağı, kanalizasyonların derelere bırakılıp sahile kadar akmasıydı. Ortahisar ilçemiz sınırlarındaki 7 deremizde atık suların denize akmasını engelledik. Dolayısıyla sahildeki kokuda bir hayli azalma meydana geldi. Atık suların dere ve denizleri kirletmesine izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Zorluoğlu, her defasında kötü kokunun Trabzon'un kaderi olmadığını vurguladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aksu Sokak'ta Merkez Bankasının yanından geçip sahile ulaşan menfezin bugün itibariyle denizle bağlantısını kestik. Sahilimizde artık hem hoş olmayan görüntüler hem de kötü koku oluşmayacak. Yağmur suyu ve kanalizasyon ayrıştırma çalışmalarımız neticesinde aynı zamanda yağmur sularının yerleşim alanlarına ulaşmadan en yakın dereye veya kanallara iletimi sağlanarak su baskınlarının da önüne geçilecek."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Türkiye'ye teklif
Dünya

Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Türkiye'ye teklif

Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye ile ülkesinin ilişkilerine ilişkin Arap basınına çarpıcı açıklamalar yaptı.
AK Parti'den saygısız ifadelerle Abdurrahman Dilipak'a linç girişimi! 81 ilde harekete geçtiler
Gündem

AK Parti'den saygısız ifadelerle Abdurrahman Dilipak'a linç girişimi! 81 ilde harekete geçtiler

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, feministlerin fuhşiyata teşvik etmesi nedeniyle tepki gösterdiği ifadesinin çarpıtılması ü..
Beyrut'taki patlamayla ilgili sıcak gelişme
Dünya

Beyrut'taki patlamayla ilgili sıcak gelişme

Lübnan'da yaşanan şiddetli patlamanın ardından Beyrut Limanı Müdürü Hasan Kuraytim ve Lübnan Gümrükler Müdürü Bedri Zahir gözaltına alındı. ..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı