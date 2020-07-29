Kurban bayramı öncesi vatandaşlar sık sık internette bayram namazı saatini araştırıyor. Trabzon’da yaşayanlar “Trabzon bayram namazı saati” , “Bayram namazı kaçta kılınacak Trabzon” sorularının cevaplarını araştırıyor.

Trabzon bayram namazı saat kaçta? | Trabzon kurban bayramı namaz saati kaçta

31 Temmuz Cuma günü Trabzon’da bayram namazı 05:50’de kılınacak.

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Taksitle kurban alınabilir mi?

Kurban, Allah’a yakınlaşma niyeti ile yerine getirilen bir ibadettir. Bu amaç ise ancak kişinin kendi mülkiyetindeki hayvanı kurban etmesi ile gerçekleşir. Mülkiyet, hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir. Esasen vadeli satış caizdir. Dolayısıyla taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal, alıcının mülkiyetine geçtiğine göre, bu yolla alınan bir hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur

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