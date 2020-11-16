Trablus'ta hazırlık! Erdoğan’ın rotası Libya

Daha önce birçok Türk bakanın ziyaret ettiği Libya’ya bu defa Başkan Recep Tayyip Erdoğan çıkarma yapacak. Şarkul Avsat ve Mepanew sitelerinin haberine göre Erdoğan, önümüzdeki günlerde Libya’nın başkenti Trablus’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.



Hafter’in siyasi kanadı Tobruk Meclisiyle ateşkes ve siyasi geleceğin görüşüldüğü bugünlerde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) Başkanı Serrac’ı ziyaret edecek olan Erdoğan, Ankara’nın gücünü bölgede bir kez daha gösterecek.



Arap basınındaki bilgilere göre, Erdoğan’ın ziyareti öncesinde Libya’ya giden Türk Özel Kuvvet biriminden oluşan güvenlik personelleri, Trablus ziyareti için alınacak üst düzey güvenlik önemleri hazırlıklarına başladı. Bölgedeki kaynaklar, Erdoğan’ın Misrata kentinde konuşlu Türk askerlerini de ziyaret edeceğini ifade ediyor. Ancak Ankara’dan Erdoğan’ın ziyaretine yönelik bir açıklama yapılmadı.