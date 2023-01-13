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Gündem Trablus mahkemesi Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmayı durdurma kararı aldı! Libya hükümeti başkanı ne dedi?
Gündem

Trablus mahkemesi Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmayı durdurma kararı aldı! Libya hükümeti başkanı ne dedi?

Trablus'taki bir mahkemenin, Türkiye ile Libya arasında imzalanan hidrokarbon anlaşmasının yürütmesini durdurma kararı almasına ilişkin Çavuşoğlu, bu kararın ardından hemen Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile temasa geçtiklerini belirtti. Libya, Türkiye ile yapılan anlaşmanın arkasında olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 11:38:00 -
Trablus mahkemesi Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmayı durdurma kararı aldı! Libya hükümeti başkanı ne dedi?

Bakan Çavuşoğlu, Afrika turunun son durağı Ruanda'da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trablus'taki bir mahkemenin, Türkiye ile Libya arasında imzalanan hidrokarbon anlaşmasının yürütmesini durdurma kararı almasına ilişkin Çavuşoğlu, bu kararın ardından hemen Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile temasa geçtiklerini belirtti.

Söz konusu anlaşmayı 3 Ekim'de Trablus'a yaptığı ziyarette imzaladıklarını anımsatan Çavuşoğlu, "Metin bir ahitname, mutabakat muhtırası. Tıpkı Libya'nın diğer ülkelerle imzaladığı mutabakat muhtıraları gibi, Libya'da meclisten geçmesine gerek yok." dedi.

Çavuşoğlu, "Mahkeme yürütmenin durdurulması kararı almış. Neticede bu bir karar yani nihai hüküm değil. (Libya) Hükümet anlaşmanın arkasında ve gerekli çalışmaları yaptıklarını söylediler. Sonuçta Libya hükümeti ve devleti olarak onlar için de bu işbirliği anlaşması son derece önemli. Bunun (anlaşmanın) arkasında olduklarını ve yakından takip edeceklerini söylediler." ifadelerini kullandı.

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