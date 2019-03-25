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TR83 Bölgesi işsizlik oranı

TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) Bölgesi’nde 2018 yılı işsizlik oranı bir önceki yıla göre yüzde 0,3 puanlık düşüşle yüzde 6,4 seviyesinde gerçekleşti ve bu oranla 26 bölge arasında işsizlik oranının en az olduğu 6.

25 Mart 2019 Pazartesi 14:15
TR83 Bölgesi işsizlik oranı

TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) Bölgesi’nde 2018 yılı işsizlik oranı bir önceki yıla göre yüzde 0,3 puanlık düşüşle yüzde 6,4 seviyesinde gerçekleşti ve bu oranla 26 bölge arasında işsizlik oranının en az olduğu 6. bölge oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, İşgücü İstatistiklerinden “TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) Bölgesi Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 2018” konusunda bilgilendirme yaptı.



TR83 Bölgesi’nde işsizlik oranı yüzde 6,4 seviyesinde gerçekleşti


TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; TR83 Bölgesi’nde 2018 yılı işsizlik oranı bir önceki yıla göre yüzde 0,3 puanlık düşüş ile yüzde 6,4 seviyesinde gerçekleşmiş olup TR83 Bölgesi bu oranla 26 bölge arasında işsizlik oranın en az olduğu 6. bölge oldu. 2018 yılında en düşük işsizlik oranı yüzde 5,1 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop), en yüksek işsizlik oranı ise yüzde 25 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde gerçekleşti. TR83 Bölgesi’nde tarım dışı işsizlik oranı ise yüzde 10,3 olarak gerçekleşti.



TR83 Bölgesi’nde istihdam oranı yüzde 51,7 seviyesinde gerçekleşti


TR83 Bölgesi’nde istihdam edilenlerin oranı bir önceki yıla göre 2 9 puanlık artışla yüzde 51,7 oranında gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılında, bir önceki yıla göre 62 bin kişi artarak 1 milyon 86 bin kişiye yükseldi.



TR83 Bölgesi’nde istihdam edilenlerin yüzde 41,9’u tarım sektöründe


TR83 Bölgesi’nde istihdam edilen toplam 1 milyon 86 bin kişinin yüzde 41,9’u tarım, yüzde 17,4’ü sanayi, yüzde 40,7’si ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,9 puan artarken, sanayi sektörünün payı 0,7 puan ve hizmet sektörünün payı ise 1,2 puan azaldı.



TR83 Bölgesi işgücüne katılma oranında 7. sırada yer aldı


TR83 Bölgesi’nde işgücüne katılma oranı 2018 yılında bir önceki yıla göre 2,9 puan atarak yüzde 55,2 oldu. En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 59,7 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi’nde gerçekleşti. En düşük iş gücüne katılma oranı ise yüzde 40,7 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi’nde oldu.


TR83 Bölgesi en yüksek işgücüne katılma oranı sıralamasında 7. sırada yer aldı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 14:15
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