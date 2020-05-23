  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

TPB Genel Başkanı Pakdil, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 23:31:36 -
TPB Genel Başkanı Pakdil, Ramazan Bayramı'nı kutladı

TBMM (AA) - Türk Parlamenterler Birliği (TPB) Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Nevzat Pakdil, mesajında, içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin bulunduğu Ramazan ayının idrak edildiğini belirtti.

Ramazan vesilesiyle nefislerin de terbiye edildiğini vurgulayan Pakdil, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rabbimizin nimetlerinin kıymetini daha iyi anladık ve ondan mağfiret diledik. Bizleri bayrama ulaştıran Allah'a şükrediyoruz. Bu Ramazanda bütün insanlığın karşı karşıya kaldığı bir salgın hastalıkla da imtihan olduk. Bu bayramı buruk geçirmiş de olsak, inşallah, milletçe başarıyla mücadele ettiğimiz bu salgını yenecek ve yeni bayramları daha büyük bir sevinçle karşılayacağız. Milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bayramın bütün İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı