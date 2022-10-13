TPAO’dan yoğun tempo

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından önemli bir duyuru yapıldı. Karadeniz gazının karaya ulaştırılması için Filyos açıklarında deniz tabanına ‘çelikten bir şehir’ kurulduğu bildirildi.

Yerleşke kuruluyor

Karadeniz gazını karaya taşımak için hummalı çalışma yürütüldüğüne dikkat çekilen duyuruda şunlar kaydedildi: “Bu çerçevede Sakarya Gaz Sahası’nın tabanına mudmat çelik taban yerleştirilerek zeminde stabil bir yerleşke hazırlanıyor. Denizde devam eden çalışmaların en önemli ayağını mudmat ekipmanlarının deniz tabanına kurulumu oluşturuyor. Mudmat ekipman, deniz tabanına yerleştirilen çeşitli ekipmanlar için destek görevi görecek. Bu operasyon ‘evin temelinin yerleştirilmesi’ olarak değerlendiriliyor. Ekipmanın kurulmasının tamamlanması sonrasında deniz tabanına ağırlık dağıtılacak ve daha stabil bir yerleşke kurulmuş olacak. Sağlam çelikten zeminin kurulmasına, önemli bir dönemecin tamamlanması olarak bakılıyor.”

Hatlar birleştirilecek

Kara işleme tesisleriyle ilgili olarak da hazırlıkların son sürat devam ettiğine dikkat çekilen duyuruda “İki adım tamamlanacak ardından üçüncü adıma geçilerek bunların arasındaki boru hatları birleştirilecek. İki tane ana boru hattı, yardımcı boru hattı ve ana kontrol ünitesinin serilmesi işleminin tamamlanması neticesinde bu önemli operasyonda hazırlıklar sona yaklaşmış olacak” cümlelerine yer verildi. Duyuruda Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi’nin Filyos ve çevre bölgesini enerji üssü haline getirerek bölge ekonomisini canlandırma, kalkındırma yönünde önemli rol oynayacağı savunuldu. Projenin ilk fazında günlük 10 milyon metreküp, ikinci fazında ise 40 milyon metreküp gazın vatandaşın kullanımına sunulmasının hedeflendiğinin altı çizildi.