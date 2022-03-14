  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TPAO'dan Mersin hamlesi! Altı sahada petrol arayacak
Ekonomi

TPAO'dan Mersin hamlesi! Altı sahada petrol arayacak

Türkiye'nin denizde ve karada petrol ve gaz arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bu yönde yeni bir başvuru için daha bakanlığın kapısını çaldı. TPAO verilen ruhsat doğrultusunda Mersin'in kara suları içinde bulunan altı sahada petrol arayacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 12:00:00 -
TPAO'dan Mersin hamlesi! Altı sahada petrol arayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya Mersin'in kara suları içinde bulunan ve yüzölçümü 4 bin 450 ile 57 bin 164 hektar arasında değişen 6 saha için 8 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay