TPAO'dan Mersin hamlesi! Altı sahada petrol arayacak
Türkiye'nin denizde ve karada petrol ve gaz arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bu yönde yeni bir başvuru için daha bakanlığın kapısını çaldı. TPAO verilen ruhsat doğrultusunda Mersin'in kara suları içinde bulunan altı sahada petrol arayacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, TPAO'ya Mersin'in kara suları içinde bulunan ve yüzölçümü 4 bin 450 ile 57 bin 164 hektar arasında değişen 6 saha için 8 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.