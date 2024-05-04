TPAO: Türkiye'nin o bölgesinde petrol kuyusu açılacak! Kritik adım: Petrol için heyecanlandıran gelişme!

TPAO Akoba Mardin 1 petrol arama kuyusu için Bismil ilçesinde bazı kamulaştırmalar yapılması talebiyle MAPEG’e başvurdu.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Diyarbakır ve Batman illerinde sahip olduğu AR/TPO/K/M46-a1, a2 pafta numaralı petrol arama ruhsat sahasında açtığı Akoba Mardin 1 Kuyusu’nun lokasyon sahası ve yolu için gerekli olan ancak arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan bazı parsellerde kamulaştırmalar yapılması talebiyle Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne (MAPEG) başvuru yaptı.

TPAO’nun Diyarbakır ilinin Bismil ilçesine bağlı Serguvan Köyündeki parsellerle ilgili kamulaştırma talepleri aşağıdaki gibi sıralandı.34 numaralı parselin 1.338,087m2’lik kısmı mülkiyet olarak kamulaştırılması 58 numaralı parselin 13.101,86m2’lik kısmının mülkiyet olarak; 2.014,185m2’lik kısmının ise irtifak hakkı kurmak suretiyle kamulaştırılması. TPAO’nun elinde kamulaştırma talep ettiği parsellerle ilgili, Bismil 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden alınmış, acele kamulaştırma kararları bulunuyor.