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Ekonomi TPAO, ilk Yeşil Enerji Sertifikasını aldı! Türkiye'ye paylaştı, ilk kez aldık
Ekonomi

TPAO, ilk Yeşil Enerji Sertifikasını aldı! Türkiye'ye paylaştı, ilk kez aldık

Yeniakit Publisher
2024-09-07 16:06:00 - 2024-09-07 16:45:48
TPAO, ilk Yeşil Enerji Sertifikasını aldı! Türkiye'ye paylaştı, ilk kez aldık

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ilk Yeşil Enerji Sertifikasını (YEK-G) aldığını bildirdi.

TPAO'nun X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2024 yılı ilk 6 aylık elektrik tüketimimizin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin ederek ilk YEK-G sertifikamızı aldık." ifadesi yer aldı.

Paylaşımda, "Sürdürülebilir bir çevre için enerji dönüşümü ve karbon ayak izimizin azaltılmasına yönelik çabalarımıza devam ediyoruz." denildi.

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