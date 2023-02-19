Tozlu sargı bezi, patlak maske, bozuk tansiyon aletleri… Kızılay’ı hedef alanların suratına bunu çarpın

Eski Kızılay Başkanı Tekin Küçükali tv100’de canlı yayına katıldı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler ile ilgili açıklamalarda bulunan Küçükali, "Ben 2005 yılında genel başkan olunca genel müdürümüz Ömer Taşlı’yı çağırıp ‘kurumun sıkıntılarını görüşelim’ dedim. ‘Problemleri doğru zamanda tespit edip, tespitlerimize iyi çözümler üretirsek ve çözümlerimize doğru kaynaklar bulup doğru zamanda değerlendirirsek kurumu ayağa kaldırırız’ dedim. ‘Bizi en fazla kim eleştirdi?’ diye sordum, ‘Uğur Dündar bizi yerden yere vurdu, perişan etti’ dedi. Çadırları çürümüş, 1. Dünya Savaşı’ndan kalma sarma bezleri var, yatakları var kenarları yırtılmış…" dedi.

Sözlerine devam eden Küçükali, "Sargı bezlerinin üzerinde parmağım kalınlığında toz var, patlak maskeler, bozuk tansiyon ölçme aletleri… Toz toprak içerisindeler… Bağışların üzerine çatılardan oluk oluk su akıyor." diyerek o günkü durumu anlattı.

Küçükali'nin anlattıkları, bugün siyasi sebeplerle Kızılay'a saldıran muhaliflerin yüzüne tokat gibi çarptı!..