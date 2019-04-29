Toz taşınımı ve polenler Spil’i etkisi altına aldı Günlerdir Manisa’yı etkisi altına alan toz taşınımı ve polenler Spil Dağı’nda sarımtırak bir tabaka oluşturdu.

Günlerdir Manisa’yı etkisi altına alan toz taşınımı ve polenler Spil Dağı’nda sarımtırak bir tabaka oluşturdu.

Metreküpte 89 mikrogram toz taşınımının gerçekleştiği Manisa’da polenlerin de etkisiyle Spil Dağı’nda sarımtırak bir tabaka oluştu. Spil Milli Parkı’nı tamamen kaplayan sarı tabaka şehir merkezinden de net bir şekilde görülürken toz taşınımı ile birlikte etkili olan polenler karşısında alerjisi olanların dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji tahminlerine göre toz taşınımı 30 Nisan Salı Günü Manisa’da metreküpte 49 mikrograma, 1 Mayıs Çarşamba Günü metreküpte 6 mikrograma inerek etkisini kaybetmeye başlayacak.

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